真的沒錢？中國學校驚傳收「趴睡費」午休每人每學期收1151元

大陸中心／陳佳鈴報導

一般學生在學校午休都以趴睡為主，沒想到這個動作竟要被學校收費每學期上千元，驚呆全網。（示意圖／資料照）

中國校園亂收費名目再創新高！廣東省清遠市一間私立學校，近日被家長爆料竟將學生的「午休」納入收費明細。其中，即便學生只是維持最克難的「趴在桌上睡覺」，每學期竟也要繳納人民幣 250 元（約新台幣 1,151 元），離奇收費引發中國網友群起激憤，痛批校方「搶錢」。

根據中國網紅「喬木」揭露，這間位於廣東清遠的「博雅實驗學校」，在下學期的繳費通知單上列出名為「午托」的費用：「在教室桌上睡」每學期收取人民幣 250 元（約新台幣 1,151 元）、「躺在教室墊子上」每學期收取人民幣 360 元（約新台幣 1,657 元）、「使用宿舍床位睡」每學期收取人民幣 600 元（約新台幣 2,762 元）。校方對此回應坦承確有其事，聲稱這筆費用是支付給「在場照看孩子的老師」之服務費，並宣稱已向相關部門備案。

然而，當地教育局接獲記者詢問時，說法卻與校方大相逕庭。清遠市清城區教育局強調，學校教室午休是不允許收費的，針對該校行為將責令取消並退費。事實上，這並非中國校園首例，河南與東莞先前也曾傳出類似「趴睡費」爭議，顯示校園巧立名目收費的亂象層出不窮。

