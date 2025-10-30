真的神預言！粿粿爆偷吃王子「求愛情抽下籤」 網狂問哪間廟

范姜彥豐與粿粿爆婚變。（圖／翻攝自粿粿臉書）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，昨（29）日男方突然發聲控訴她婚內出軌「王子」邱勝翊，女方雖發文否認，但王子則道歉承認「超過了朋友間應有的界線」；外遇風波持續延燒，網友也挖出粿粿昔日求到愛情下籤的片段，直呼：「神明從不騙人！」

粿粿問愛情抽中下籤。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube）

范姜彥豐拍片指控粿粿與王子外遇，兩人昔日一起上《東森綜合台》戀愛實境秀節目《我們練愛吧3》熱戀片段也隨之曝光，2023年播出畫面中，兩人手牽手到了一間日式神社參拜，向觀世音菩薩虔誠祈求家庭幸福，粿粿嗨喊：「這也太適合我們了吧！」顯然當時還未情變。

接著又向一尊「不肯去觀音菩薩」祈求愛情永固，粿粿喊道：「希望保守（佑）我們愛情甜蜜蜜！」最後兩人都一起求籤，范姜彥豐抽到中籤，但她卻抽中第74籤下籤「似鴿飛來自入籠，欲得翻身卻不得，南北東西都難出，此掛誠恨很無窮」，自己唸完詩籤後驚喊：「聽起來很沒有希望怎麼辦！」後將籤詩綁在許願樹上作為努力的願景。

第74籤詩籤內容。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube）

這段影片在社群上曝光後，網友們直呼太靈驗「回過頭來看還真是有夠可怕的準」、「結局就是徹底失去了最信賴且最愛妳的人」、「我覺得她可能一點都不後悔！」也有人現身說法「我也抽過差不多的，也是女方出軌」；最後有人揭曉地點就是「西湖渡假村靈山洞」。

