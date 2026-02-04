真的穿越了嗎？南京博物院陶俑撞臉「1藝人」 網嚇：這根本是本人

娛樂中心／唐家興報導

南京博物院陶俑撞臉郭德綱的趣味話題近日在社群平台掀起熱議，這尊跨越千年的神祕陶俑讓不少網友驚呼：「郭老師難道偷偷穿越了？」這件珍藏於南京博物院的文物，因其圓潤臉型與神情與現代相聲大師郭德綱高度神似，照片一經曝光便迅速在網路上瘋傳，連博物院官方也大方回應這場趣味的「古今同框」。

【神韻高度契合，網友直呼：這就是郭老師分身】

從民眾在網路上分享的照片觀察得知，這尊身材微胖、頭戴古代帽飾的男性陶俑，雙手合攏作拱手狀，那份淡然的神態與標誌性的圓臉，簡直與郭德綱如出一轍。不少造訪過的遊客笑稱，在熙攘的展廳中，第一眼吸引目光的不是文獻介紹，而是這位充滿喜感的「古代相聲大師」。

南京博物院一尊陶俑「神撞臉」郭德綱。（圖／翻攝自微博）

【導遊幽默解說，現場宛如穿越時空的相聲秀】

有遊客回憶，1月27日在參觀南京博物院時，一眼就被這尊陶俑吸引。有趣的是，現場導遊在帶領導覽時，也常會打趣地介紹這件文物「長得很像郭老師」，讓原本嚴肅的歷史展覽瞬間充滿了歡聲笑語，氣氛輕鬆得彷彿置身於德雲社。

【陶俑身世揭祕，本是南唐皇帝的陪葬重寶】

根據導遊與文獻補充，這批陶俑最初是以完整組件呈現的陪葬品，由於年代久遠，部分陶俑已佚失，才使得這尊外型獨特的陶俑在展櫃中顯得格外搶眼。導遊甚至開玩笑地對遊客說，如果當年整組陶俑都能完整保留，說不定每個人都能在文物中找到自己的「前世分身」。

【南博官方認證，早有「南唐郭德綱」幽默封號】

其實，這場「撞臉大賽」並非新聞。早在多年前，這尊陶俑就曾引發討論，2015年南京博物院官方微博更順應民意，幽默地發文將其封為「南唐郭德綱」，展現了國家級博物館親民且活潑的一面，也讓文物與現代生活產生了感性的連結。

【出土自李昪陵，專家感嘆古人雕刻神態生動】

考據歷史，這尊男性陶俑出土於南唐二陵中的李昪陵（昪：ㄅㄧㄢˋ） ，屬於南唐開國皇帝的陪葬品。南京博物院專家指出，南唐陶俑以造型細膩、神情生動著稱，對於網友笑稱其撞臉郭德綱，專家也坦言，從藝術刻畫的臉部線條來看，確實與郭德綱有幾分神似。

此外，由於網路上討論熱烈，有媒體於3日特別致電南京博物院查證，館方人員也明確證實，該尊陶俑目前確實穩定陳列於歷史館中。

陝西歷史博物館中，也有一件牽馬俑，「撞臉」郭德綱。（圖／翻攝自微博）

【博物館分身不只一處，陝西也有「古代郭德綱」】

有趣的是，郭德綱的「分身」並不限於南京。陝西歷史博物館中，一件出土於節愍太子墓的三彩牽馬俑，也因五官與神情激似郭德綱而多次登上媒體版面。這些藏身於全國各大博物館的「古代郭德綱」，意外成為推廣歷史文化最具親和力的形象大使。

