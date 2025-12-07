真的簽「生死狀」！游智彬深夜發文約戰王世堅 27日上擂台「面對面」

​民進黨日前以1.25兆國防特別預算比喻「不能上完廁所才去買衛生紙」，引發在野黨不滿。新黨副秘書長游智彬跑到民進黨中央黨部拋衛生紙抗議，民進黨立委王世堅怒嗆「擺好擂台，生死狀簽一簽，我不吃這一套」。對此，游智彬深夜發出「宣戰照」與免責聲明書，宣布「游智彬決定接受王世堅挑戰」。

王世堅與游智彬的口角上升成擂台賽？​游智彬深夜突然發文宣布，他已正式「簽下生死狀」，決定接受王世堅的挑戰，並曝光自己完成拳願賽事免責聲明的照片，表示預計將於27日踏上拳願擂台，跟王世堅「真正面對面」。

整件事件起於國防特別預算爭議。民進黨祕書長徐國勇以「不能上完廁所才買衛生紙」形容預算必要性，引發游智彬不滿，他3日帶著衛生紙到民進黨中央抗議，高喊「民進黨執政落賽」。王世堅當天到場受訪時，游智彬就在隔街挑釁「沒出息」，讓王世堅怒嗆「我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？有膽放馬過來！」

王世堅更嗆聲，若游智彬真有本事，就「找個地方簽生死狀」，不要只會隔空叫囂。沒想到游智彬6日晚間立刻回應，宣布已經簽好免責書、準備上擂台，強調：「生死狀簽下去了！」

