真的統戰回去！ 王世堅「從從容容」金句登上中國海軍「長白山艦」

民進黨立委王世堅，過去擔任台北市議員質詢時金句不斷，其中不少金句更被中國網友拿來做梗圖及AI影片，甚至還被譜上曲，成為夯曲《沒出息》。不過，王世堅被問到是否支持禁止抖音防止中國統戰，他霸氣表示我們也可以統戰回去。沒想到，王世堅的金句真的出現在中共海軍軍艦上，網友笑稱「真的統戰回去」！

過去擔任台北市議員，針對世大運議題質詢時任台北市長柯文哲時，留下金句「本來應該從從容容、遊刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」。原本帶有嚴厲語氣的質詢內容日前在中國火速爆紅，如今中共竟把這段語錄搬上解放軍軍艦。

中共官媒之一的新華社，近日釋出的海軍989編隊啟航執行任務的照片中，可看到中共海軍軍校學生在甲板上擺出王世堅過去質詢名言之一的「從從容容」以及「游刃有餘」的字樣。

新華社報導指出，中共解放軍海軍989編隊，搭載2100多名學生和官兵，在15日上午從山東青島某軍港解纜起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼3國。

港媒《星島日報》也指出，「從從容容」「遊刃有餘」是近期在中國爆紅迷因，主要出自王世堅擔任台北市議員時，質詢時任台北市長柯文哲的一段話：「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。這段金句被中國音樂博主王搏改編後譜曲，創作歌曲《沒出息》，今年10月在抖音上大紅，就連國台辦發言人都曾經引用這段金句。

