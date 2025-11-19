真的能沖水！義「香蕉貼牆」藝術家作品金馬桶 拍出3.7億

以「香蕉貼牆」聞名的義大利藝術家卡特蘭，近日再成話題，他打造了一個18K純金馬桶，18日在蘇富比拍賣會上，以1210萬美元（約3.7億台幣）高價成交。

義大利藝術家黃金馬桶作品拍出高價。（示意圖／Pixabay）

美國《紐約郵報》報導，這件重達約101公斤的藝術品，先前已在蘇富比紐約總部展出，可以正常沖水、管線俱全，但展示期間並未讓民眾實際使用。卡特蘭（Maurizio Cattelan）這件金馬桶作品名為《America》，諷刺美國社會的奢華與不平等，「不管你吃的是200美元（6200元台幣）的午餐，還是2美元（62元台幣）的熱狗，結果在馬桶裡都是一樣的。」

廣告 廣告

他表示，自己想把最昂貴的材質放在「最不高貴但最必要的地方」，藉此凸顯「高級形式與基本功能的衝突」。蘇富比則表示，《America》是一件「尖銳呈現藝術創作與商品價值碰撞的作品。」

至於卡特蘭另一個代表作品《Comedian》，是用一條膠帶把一根香蕉固定在牆上，這個作品出現時引發全球熱議，並拍出6百萬美元（約1.8億台幣）高價。

延伸閱讀

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投

MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵

MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單