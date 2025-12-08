真的能穿！日本政府推「滷肉飯靴」太逼真 台灣人全驚呆：以為是AI

國際中心／許智超報導

日本埼玉縣所澤市今年推出的「故鄉納稅」禮品，是滷肉飯靴子。（圖／翻攝自日本樂天市場官網）

台灣美食琳瑯滿目，雞排、珍珠奶茶、牛肉麵、滷肉飯等，都是許多外國人來台必吃的美食之一。沒想到，日本埼玉縣所澤市今年推出「故鄉納稅」禮品，居然是一雙相當逼真的「滷肉飯靴子」，官方強調，該採接單製作，從白飯、滷肉汁到半熟蛋都完整呈現台灣味，消息一出，立刻引發台日網友熱議，更有不少台灣人直呼「還以為是AI」。

日本政府推動「故鄉稅」制度，是為了讓納稅人能將本來應交給居住地區的住民稅，捐款給其他地方的自治團體，並可獲取當地名特產等謝禮，捐款者可以自由選擇捐款的用途，對於在日工作或打工的外國人，也能利用用故鄉稅來扣抵所得稅和住民稅。

根據日媒《Niconico新聞》報導，今年最具討論度的品項，就是由埼玉縣所澤市所與埼玉食品模型公司「食品サンプルの畑中」合作推出的「滷肉飯靴子」，金額為11.8萬日圓（約新台幣2.4萬元），完全採客製化，可依捐款者所提供的尺寸製作，可選擇尺寸範圍從22.5公分到28公分。

靴子上的滷肉、青菜、溏心蛋與八角，看起來十分逼真。（圖／翻攝自日本樂天市場官網）

仔細看這件作品，利用了日本常見的食物模型技術塑形，靴面上的白飯粒粒分明，還「淋上」滷汁及滷肉，再加上青菜、溏心蛋與八角，高度還原台灣滷肉飯。報導指出，由於商品設計以外觀呈現為優先，官網提醒靴子本體雖然堅固，但表面模型較為脆弱，穿用時需注意保護。此外，為確保產品質量，加上採完全手工製作，每雙靴子可能需約2個月才能完成並寄送。

消息曝光後，引發台日網友熱烈討論，許多台灣人也忍不住說，「超擬真！以為是AI生成」、「看了有點崩潰」、「真的有人會穿？」、「還以為是AI」、「這是什麼鬼東西」、「可以理解義大利人看到鳳梨披薩的感受了」。

