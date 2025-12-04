真的腰瘦...蔡瑞雪身材再進化「撩衣露川字腹肌」 豐滿上圍被看光

娛樂中心／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪因為外型甜美，清新的氣質受到許多人的關注，常在社群中分享生活的她，今（4日）曬影片大方秀出瘦身成果，立刻吸引數千位網友朝聖。

蔡瑞雪今（4日）透露自己瘦身有成，不禁高喊「被幸福包圍了」，從影片中可以看到，蔡瑞雪穿著一件白色背心讓豐滿上圍全現形，隨後拿手機自拍的她，撩起衣服秀出川字腹肌，展露甜美笑容迷倒眾粉絲。

貼文曝光不到3小時，已經吸引7千多位網友按讚朝聖，紛紛留言表示稱讚蔡瑞雪很漂亮，「本來就很美，根本進化」、「腹肌太辣了」、「本來就不胖」、「你已經夠瘦了，還要減...我的天啊」。

廣告 廣告

蔡瑞雪撩衣秀川字腹肌。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

GD「雙腳踩上地鐵椅子」全被拍...畫面流出網看傻 背後真相曝光了

肚子飛速變大！王齊麟妻「超明顯孕肚」曝光：不能放棄打扮

控遭前任下藥性侵！江祖平沉寂3個月飛離台灣 罕發聲洩最新近況

資深女星大腸癌病逝...享壽73歲 4個月前「暴瘦露面」成最後身影

