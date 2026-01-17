真的被逮了！中天林宸佑曾提告賴品妤、堵麥柯建銘 被嗆紅媒還笑喊「抓我啊」

中天主播林宸佑曾在網路節目嗆聲，下次哪個民進黨立委再說他是中國的媒體，他就回「來抓我啊」。翻攝YT



中天新聞台記者兼主播「馬德」林宸佑傳出涉嫌收受中國資金，被橋頭地檢署依《國安法》帶走，今日（1/17）被收押。林宸佑風格犀利，採訪時緊迫盯人，用堵麥方式對付綠委，曾被民進黨前立委賴品妤指控害她摔倒，另外也曾槓上柯建銘、黃捷等人；此外，主持網路節目「馬的有事嗎」被批評是「紅色媒體」時，林宸佑還笑著喊「來抓我啊」，如今真的被押，影片也吸引網友回顧朝聖。

林宸佑最「知名」的事件就是2023年8月，採訪賴品妤有關其父親與綠能關係時，賴離場時與媒體發生推擠跌倒，當場賴對林大喊「你為什麼要推我」，回去在臉書表示「遭中天記者撞倒」、「惡意製造假新聞」，林對賴提告妨害名譽，不過台北地檢署認為賴根據受訪經歷表達評論，不構成妨害名譽。

後來時任民進黨團書記長莊瑞雄表示，有次採訪時，中天寫他架林宸佑拐子，事後他問林宸佑，林則說「那是長官寫的」。莊瑞雄感嘆，有時上面長官刻意要做新聞，會造成當事人很大困擾，可以思考怎樣互動會比較好，否則今天是賴品妤，明天不知道是哪個政黨？

2024年7月，立法院內政委員會審查《選罷法》提高罷免門檻案，林宸佑質疑黃捷為提早佔議場「找鎖匠開門」，黃捷當場反嗆「中天記者造謠」，其餘綠委群情激憤，紛紛痛批「證據呢？」、「鎖匠在哪裡」、「中天就是中國的媒體」，林宸佑則回擊「我問王鴻薇問的不行嗎？每個人都說記者造謠，這認知作戰嘛。」

林宸佑也常跟民進黨團總召柯建銘交鋒，常被點名「我知道你！你是中天的嘛！」大罷免期間，林拿麥克風追問柯「誰是雜質」、「不去罷免就不是台灣人？」柯建銘見到他提問，會笑著說自己不受訪。

另外，有網友翻出他過去主持節目時，抖內的粉絲說綠營嗆他跟中天是中國媒體，林宸佑當時笑著說，下次哪個民進黨立委再說他是中國的媒體，他就回：「你抓我啊」、「你把我抓起來，你現在就把我抓回去」，語畢哈哈大笑。

如今林宸佑真的被抓，網友紛紛留言「這種要求從沒見過」、「還真的被抓了，哈哈哈哈哈哈」、「不是不報，只是時候未到，這種要求我一輩子沒見過」、「恭喜你終於求仁得仁了」。

