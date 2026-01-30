真的要反轉了？現貨金價大跳水一度破5,000大關、銀價暴跌逾15%

黃金現貨價格今（30）日下午 5:40 分一度跌破每盎司 5,000 美元大關。 圖：Investing.com

[Newtalk新聞] 就在金價昨（29）日衝高突破每盎司 5,500 美元的歷史天價後，出現劇烈陣盪，一度跌破 5,200 美元，不過隨後跌幅收斂。然而，截至今（30）日下午 5:40 分，黃金現貨價格一度跌破 5,000 美元大關，目前至傍晚 6 時報 5,014.74 美元／盎司，跌幅 6.67%，多空持續交戰。

與此同時，銀價現貨更暴跌 16%，隨後出現反彈，報 98.43 美元／盎司。

去年，黃金價格大漲近 7 成，進到 2026 年，近幾周持續飆升，元月以來已再漲超過 20%。價格上漲動能，來自各國央行擴大買進黃金及資金流入黃金ETF。據彭博數據，光是元月份，在亞太市場掛牌的貴金屬ETF淨流入 71 億美元，其中，部分資金淨流入創歷史新高。成長最快的是中國的「華安易富黃金ETF」，這檔主要以散戶交易為主的基金，就吸引了 19 億美元。

不過，散戶投資者的大量買入，通常被視為上漲行情進入後期階段、資產估值過高的信號。

「黃金一根直插 5,000，轉折點要來了嗎？」外匯專家李其展於個人臉書粉專發文表示，剛剛黃金一下從 5,170 美元／盎司附近，直接跌到 5,009美元／盎司，由於短線上大幅變動，有些顯示 5,050 附近，都差一點就失守 5,000 整數關卡。

李其展分析，主要原因可能有兩個：第一是川普即將公布聯準會（Fed）主席，如果並非支持大力降息的人選，資金題材將受阻，第二就是漲多賣壓轉變成「多殺多」的賣壓。不過，金價也很快回到 5,100 美元／盎司之上，「看起來低接買盤也還是有，如果很快跌破 5,000（美元／盎司），下一個支撐區就是月線。」

美國總統川普日期預告，自己美東時間 30 日將公布下一任聯準會主席人選。據知情人士透露，川普最終很可能會提名前聯準會理事——凱文・沃許（Kevin Warsh），由這位史上最年輕前理事來接替鮑爾掌門美國利率政策。

