真的要發錢了！「這縣市」通過普發6000元大禮包 最快年底前入帳

嘉義縣長黃敏惠。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 嘉義市普發現金有譜了！嘉義市政會議昨日通過「振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」，針對市民每人普發 6,000 元現金。對此，嘉義市長黃敏惠今（9）日表示，嘉義市連續 15 年不舉債，連續 7 年零公債；如今，希望能藉由普發現金來振興經濟。該計劃也預計在明日上午提交議會，預計 19 日臨時會進行審議，只要通過後有望在過年前，市民都能領到 6,000 元紅包。

針對普發市民 6,000 元現金，黃敏惠表示，嘉義市已連續 15 年不舉債，同時嘉義市已連續 7 年公共債務是零。她強調，普發 6,000 元將用累計歲計賸餘辦理，絕不會影響嘉義市公共建設的進行，同時也期盼藉此方式，來振興地方經濟。「我們會發錢但是我們更重要，大家要賺錢，也就是呼籲所有的市民，當我們領到的話，期盼能把這一筆錢在地消費。」

「振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」預計在下周五（19 日）在嘉義市議會臨時會進行審議。只要通過，民眾有望在過年前就領到加碼紅包。據《民視新聞》採訪，聽到消息的民眾都很開心，有民眾表示，「很開心大家都可以花錢了」；也有民眾表示，「過年快到了，看是要包紅包給孫子，還是要自己帶去吃飯都可以。」

