真的要發雞排了！颱風假預測大翻車 大氣系學生公告地點

颱風天許多人以雞排當祭品文。（圖／pexels）





鳳凰颱風逼近台灣，會不會放颱風假成了民眾的賭盤，不少人發出「祭品文」，有人要裸奔、有人還拿其他學生的成績下賭注，其中一名自稱台大大氣系學生的網友，賭上大氣系的招牌，預測台北市12日至14日至少會放2天颱風假，若沒放就請300份雞排及波霸珍奶，引發萬人熱議。如今台北市真的都沒放，這位學生也再度發文，公布300份雞排、珍奶的發放時間。

台大大氣系學生預測颱風假。（圖／翻攝自黑特帝大臉書）

一名自稱台大大氣系學生的網友，在臉書「黑特帝大」發出祭品文，聲稱賭上自己系的「招牌」，預測台北市至少放2天颱風假，若少1天他就請100份雞排加珍奶，2天都沒放，就請300份。台北市12日沒放颱風假，不少網友留言「已經準備好了」，而這位學生也宣布，16日中午12時，將在台大校園內發送雞排、珍奶，「發完為止 敬請期待！！」

雞排、珍奶發放時間、地點曝光。（圖／翻攝自黑特帝大臉書）

不只北部民眾，南部地區也將有100位民眾，能吃到免費好料。

動畫中，公雞一想到自己即將變成烤雞，急得不斷逃跑。一家烤雞店也發了祭品文，賭彰化、南投、雲林、嘉義、台南等9個縣市，12日會放颱風假，如果預測失準，將請客 100隻烤雞，結果9個縣市中 ，3個縣沒放颱風假，業者也於臉書再發文，表示睡醒再安排日期地點，發送這100隻的烤雞。

