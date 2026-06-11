即時中心／高睿鴻、許雯絜報導

中共近年持續對台強化統戰威脅，但國民黨卻還是執意以「推動交流」為名，持續想辦法讓台灣親近中國。黨主席鄭麗文先前不僅親自赴中，近日更持續發表高爭議性親中言論，甚至還稱中國國家主席習近平「對台灣有善意」，讓許多民眾聽了大感傻眼。鄭麗文另也自豪地說，藍營可以當「兩岸關係的搭橋者」，為維繫台海和平找出一條新路；但民進黨團幹事長莊瑞雄聽聞此說法後，則立刻出言駁斥。

鄭麗文「橋梁說」被砲轟！莊瑞雄開嗆了

首先，莊瑞雄說，如果「橋梁說」主要是指，要想辦法淡化敵意，那或許還說得通；但他也質疑，除非中國與台灣之間是單純「有誤會」，所謂的橋梁及溝通才有幫助，然而現在兩國之間的緊張關係，早已不是「誤會」，而是中共對於台灣有明顯的野心及意圖。莊瑞雄強調，「事實並非中國對台灣很好、很照顧我們，是台灣無情無義、我們打死不要」；而是中國從過去到現在的主張，從來就是無情打壓台灣，無論是在國際社會壓迫、或甚至發動軍事威懾，動不動都是各種威脅。

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快新聞／真的要讓台灣被統一？鄭麗文竟自爆「藍營會當搭橋者」民進黨傻眼了

民進黨團幹事長、立委莊瑞雄。（圖／民視新聞）

鄭麗文親中言論頻頻脫口！莊瑞雄怒回：不可違背2300萬人的民意

因此莊瑞雄表示，想要淡化敵意也可以，但前提是也應該尊重、站在台灣主流民意的一邊，任何政黨領袖都無法破壞、違背我國的民主現狀及自由體制。他強調，任何政黨，不管是執政黨、或是在野黨，都不可以違背2300萬人能對台灣未來及前途走向，共同做決定的事實，「這是老百姓的權利」。而莊瑞雄認為，當前民間的最大共識，就是我們絕不會接受任何國家，侵犯台灣的主權。

因此莊瑞雄也酸說，如果鄭麗文真的到現在都還搞不清楚，台灣的最大的威脅就是來自中國，「那我們也期待，中國國民黨的朋友能適時地，將自家主席的言論稍微拉回來、想辦法讓她清醒一下」。他重申，台灣與中國之間其實沒有什麼誤會，而是中方很明顯、清楚地施壓及威脅台灣，雖然大家都希望和平、期待和平，但若沒有主權、要求台灣下跪、一味遵照其體制，相信台灣民眾絕不會接受。

原文出處：快新聞／真的要讓台灣被統一？鄭麗文竟自爆「藍營會當搭橋者」民進黨團傻眼了

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