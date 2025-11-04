真的要領錢了！收藏界暴動 世界12強冠軍紀念銀幣快來領取

財經中心／師瑞德報導

2024年世界12強棒球錦標賽中華隊奪冠紀念銀幣，限量開領！自11月12日起，預購民眾須於1個月內攜帶身分證明文件，至台灣銀行指定分行領取。這枚銀幣不僅是收藏佳品，更是見證台灣棒球榮耀的重要紀念。（圖／翻攝自中央銀行網站）

為慶祝我國國家代表隊在2024年11月24日舉行的第三屆世界12強棒球錦標賽中奪得冠軍，中央銀行特別委託臺灣銀行以預購登記方式，發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。本行公告，領幣日期將自114年11月12日起正式啟動。

凡已完成預購並繳款成功的民眾，請自11月12日起一個月內，攜帶身分證明文件，親自前往當初預購時所選定的臺灣銀行分行領取紀念銀幣。領幣所需證件及相關領取流程，請詳閱臺灣銀行申購網站https://coins.bot.com.tw中「常見問題」的第Q16至Q18項說明。

如對領幣流程有任何疑問，可於營業時間撥打臺灣銀行服務專線：(02)2349-3293，或於非營業時間撥打：(02)2191-0025、(02)0800-025-168洽詢。敬請預購民眾把握領取期限，並攜帶正確證件，以順利完成領幣程序。

