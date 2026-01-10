真的見效？澳洲未成年社群禁令滿月 14歲少女：少用手機「感到自由」

澳洲禁止未滿16歲青少年使用社群平台，禁令已生效一個月。路透社



澳洲自2025年12月10日起實施全球首見的未成年人社群媒體禁令，至今天（1/10）滿一個月。有澳洲青少年表示，最初幾天頗為煎熬，之後竟感受到多年以來未曾有過的自由。但也有孩子轉向其他未被禁的應用程式，覺得「一切未曾改變」。

英國廣播公司（BBC）訪問數名澳洲青少年，談他們一個月來停用社群媒體的感受。雪梨14歲少女艾咪（Amy）說，她真的「脫離手機制約」，日常作息也隨之改變。

艾咪表示，在禁令生效之初，她確實感受到網路成癮的煎熬。她在禁令第二天的日記裡寫道，雖然知道聊天程式Snapchat已無法使用，「但因為本能的習慣，一早還是伸手去點這個應用程式」。

廣告 廣告

到了禁令第四天，她已開始覺得Snapchat沒那麼有吸引力。她寫道：「雖然不能用Snapchat和朋友聯絡很難過，但我還是可以用其他平台傳訊息。而且，老實說，不必再擔心維持『連續紀錄』了，感覺有點自由。」

Snapchat的「連續記錄」（streaks）功能，被認為具有高度成癮性。這項功能要求兩名用戶每天互傳「snap」（照片或影片），以維持「連續記錄」。

艾咪從12歲就下載Snapchat，每天查看多次。但在禁令實施第六天，Snapchat對她的吸引力已迅速消退。

她表示，以前常在放學後用Snapchat打電話給朋友，「現在因為不能用了，我就去跑步」。

一個月來，艾咪的習慣已明顯不同。她向BBC表示：「以前，打開Snapchat是我日常會做的事情。」

她說：「打開Snapchat，通常會順帶打開Instagram，再開TikTok。有時候演算法會讓我沉迷其中，忘了時間……現在我拿手機的頻率少了，通常只會在真正需要時才會使用。」

「閱讀時間多了一點」

艾咪的經驗應該會讓澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）非常滿意。他在禁令生效前，曾懇請孩子們戒掉社群媒體。

被澳洲列入禁令的應用程式包括臉書、Instagram、Threads、TikTok等。自去年12月10日起，這些平台所屬的公司若未採取「合理措施」阻止16歲以下用戶使用，可能面臨最高4950萬澳元（約10億元台幣）罰款。

然而，艾班尼斯希望禁令能讓下一代愛運動、常閱讀、會演奏樂器，在許多孩子身上可能並未實現。

13歲的阿西爾（Aahil）、15歲的露露（Lulu）使用社群平台的習慣，與禁令前沒有太大不同。他們都以假的生日註冊了新帳號，Aahil的大部分時間則花在遊戲平台Roblox和遊戲玩家愛用的社群平台Discord上，這些平台都未被禁用。

露露則表示，禁令仍然對她有影響，「我閱讀的時間多了一點，因為不想一直待在社群媒體上」。不過她並沒有做更多戶外運動，也沒有安排和朋友聚會。

此外，在Snapchat禁用以後，他們都轉向使用沒有被禁的WhatsApp和Facebook Messenger，作為聯絡朋友的工具。

VPN下載量回歸正常

此外，在社群媒體禁令生效前，用於「翻牆」的VPN（虛擬私人網路）下載量曾經飆升，不過一個月來已降回正常水平。

追蹤app使用行為的美國公司Apptopia專家布萊克（Adam Blacker）表示，翻牆對青少年吸引力有限，因為許多社群平台能偵測VPN。

他表示，VPN下載量回歸正常，顯示許多孩童也許已接受新規則，「改變使用手機的行為，把時間花在別的地方」。

更多太報報導

南非參與中俄伊軍演挨轟有違「不結盟」原則 專家：川普政府必視為挑釁

赴日賞櫻必看！日媒：3月21日從東京開始綻放

川普：美國必須擁有格陵蘭 否則將落入中俄之手