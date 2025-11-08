「真的討厭對上你」戴資穎退休 辛度長文致敬：會想念你的魔法
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎宣布高掛球拍正式退休，球迷相當不捨，多年來在賽場上與小戴交鋒的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在社群上感性發文，坦言「真的很討厭和你交手」，因為這15年來，小戴每次都把她逼到極限，但也迫使她挖掘潛能，祝福小戴退休後的「第二人生」同樣精彩動人。
小戴宣布卸下選手身分，辛度在個人IG發布長文回憶，「15年來，你一直是那個讓我每一次都被逼到極限的對手」，生命中最重要的兩面獎牌—2016年里約奧運銀牌以及2019年世錦賽金牌，都來自與小戴那些漫長、令人心跳加速的比賽，辛度說，「兩次我都必須拼盡全力、挖掘出自己所有的能量，當然，你也在2021年的準決賽中扳回一城，讓我與亞運金牌擦肩而過，我現在仍然帶著笑容回想那一場。」
辛度坦言，「我不會隱瞞，我真的很討厭和你交手，你的手腕技巧、你的假動作、你的冷靜與天賦，都逼得我一次次去突破自己，與你的對戰改變了我。」但是除了競爭之外，兩人也建立起某種更深的連結，是一種靜靜的友誼、深厚的尊重，只有彼此才真正懂得的情感，是多年交鋒才能幻化出的羈絆。
辛度感性說，「看著你選擇退役，就像是我自己的旅程失去了一部分，羽壇會想念你的魔法，我也一樣。」同時也意識到屬於這個世代的選手正慢慢離開羽球場，「沒有人能真正做好準備，祝福親愛的小戴，在人生的『第二回合』同樣精彩動人。」
責任編輯／陳盈真
