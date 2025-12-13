真的變冷了！入冬首波冷氣團報到「最冷時段曝光」 3地區體感下探6度

入冬後第一波冷氣團報到，氣象署提醒民眾注意保暖。（示意圖，本刊資料照）

入冬首波大陸冷氣團今（13日）晚間開始南下，中央氣象署指出，各地氣溫將明顯下降，最冷時段落在明晚（14日）至下週一（15日）清晨，中部以北、宜蘭低溫普遍11至14度，局部近山區平地與北海岸下探9至10度，且有機會發布入冬後首波低溫特報，提醒民眾加強保暖。

氣象署說明，今晚起冷空氣影響逐漸加劇，各地低溫約14至16度。明天白天北台灣高溫僅15至18度，整天偏冷，中部、花東約19至21度，南部則仍有23至25度。由於水氣減少，天氣轉為乾冷，僅中部以北山區、基隆北海岸及東半部迎風面有零星降雨。

氣象署公布未來一週氣溫趨勢，明晚至下週一清晨為最冷時段。（中央氣象署提供）

未來降雨趨勢，冷氣團影響期間水氣減少，各地多為多雲到晴，僅迎風面地區及山區有零星降雨機會。（中央氣象署提供）

明晚至下週一清晨為本波冷氣團最冷時刻，中部以北與宜蘭除局部下探10度外，北部與宜蘭近山區平地、北海岸甚至可能出現9度低溫；南部及花東低溫約15至17度。氣象署體感溫度預報也顯示，新竹市、苗栗縣及連江縣下週一清晨體感溫度恐下探至6度。

此外，晚間高山水氣與低溫條件配合，海拔3,500公尺以上高山有零星降雪機會，用路人須留意結冰情形。氣象署提醒，下週一白天冷氣團減弱、氣溫回升，天氣將轉為穩定；不過17、18日還有一波東北季風影響，迎風面再度轉為濕涼，基隆北海岸與東半部需留意降雨情況。

