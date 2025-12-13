真的變冷！冷氣團殺到全台有感 高山有望降雪

受東北季風影響，有3個地區水氣偏多。（示意圖／翻攝自pixabay）





要變天了！中央氣象署指出，大陸冷氣團自今（13）日晚間起，將開始南下影響台灣，各地天氣將逐步轉冷。氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，受東北季風影響，其中以3個地區水氣偏多，街道與山區將籠罩在霧氣與細雨之中。

林得恩表示，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區的水氣偏多，新竹以北、花東地區、恆春半島，以及苗栗至嘉義山區，也有局部短暫陣雨發生的機會；苗栗以南地區則維持多雲到晴的天氣型態，陽光仍有露臉的機會。氣溫方面，清晨台灣各地低溫約在攝氏16至20度之間，局部地區可能再偏低一些。

廣告 廣告

針對白天高溫部分，北部及宜蘭地區約為攝氏21至22度，整日感受濕涼；中南部及花東地區則相對溫暖，高溫落在攝氏25至29度。隨著夜間來臨，大陸冷氣團開始明顯發揮影響，中部以北及東北部地區氣溫將進一步下降，寒意逐漸加重。

不過，到了週日（14日）至週一（15日）清晨，是降溫最明顯的時間點，全台各地將明顯轉冷。此外，受冷氣團與充沛水氣影響，今晚至明日大陸冷氣團發威，中部以北及東北部3500公尺以上高山，可能出現零星下雪或結冰情形，山區景象轉為銀白，民眾若前往高山活動，需留意保暖與行車安全。

更多東森新聞報導

首波冷氣團將報到！ 超商紛推「杯裝燒仙草」吸客

週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？

一週連三波冷空氣！ 週末降溫有感 整天不到20度

