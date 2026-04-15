真的變魔法阿嬤了！《葬送的芙莉蓮》台語版確定5月開播，網：毫無違和感

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高人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第一季台語配音版確定時間啦！將於 5 月 2 日每週六晚間 10 點起正式開播。這次台語版由公視台語台打造，這也是繼多部經典作品後，公視再度為熱門日本動畫製作專屬的台語配音。

這也算是一種魔法阿嬤？（圖源：『葬送のフリーレン』アニメ公式 官方劇照）

不少台灣動漫迷們認為台語配音和主角「芙莉蓮」的人物設定意外契合。由於芙莉蓮在劇中是一位活了千年的精靈，平時就被許多台灣粉絲戲稱為「阿嬤」，如今搭配上充滿本土親切感的台語，讓不少人笑稱這根本是名副其實的「和阿嬤一起講台語」。把奇幻世界觀與台灣在地語言結合的反差感，成為了本作的一大亮點。

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把日本動畫作品賦予優秀的台語配音，不只是能有效推廣本土語言，更能為原本的劇情帶來意想不到的趣味和火花，重新掀起討論度。隨著開播時間接近，許多粉絲已經準備好要在每週六晚間 10 點準時鎖定公視台語台。

這次精靈阿嬤究竟會用多道地的台語來詮釋那些經典台詞與魔法咒語，以及台配陣容將如何演繹劇中角色間的深刻情感，絕對值得所有粉絲期待。並且除了《葬送的芙莉蓮》之外，公視台語台也將在 4 月 25 日晚間 11 點首播知名動畫電影《聲之形》的台語版本。