真的變「馬」路！ 2隻小馬路上亂竄 疑附近馬場脫逃

近日有民眾目擊兩匹馬疑似從附近馬場脫逃，竟在大馬路上閒晃。（示意圖／Pexels）





宜蘭壯圍宛如上演真實版《動物方城市》！近日有民眾目擊兩匹馬疑似從附近馬場脫逃，竟在大馬路上閒晃，讓路過駕駛全看傻眼，笑稱這根本是「真．馬拉松」。



目擊民眾錄影時忍不住驚呼：「那隻馬還在跑，哈哈哈！」畫面中，一隻棕色小馬如入無人之境，腳步輕快地在車道上奔馳；仔細一看，分隔島上竟還有另一隻黑馬疑似在等待同伴，兩匹馬彷彿將柏油路當成了自家跑馬場。

這起可愛又驚險的畫面發生在宜蘭壯圍，但這已非當地首次發生馬匹「逛大街」的事件。早在2025年6月就有駕駛目擊七隻馬從鄰近馬場逃出並在路上亂竄。這次疑似又是同一家馬場發生脫逃情形，雖然動物現身街頭令人驚喜，但馬場業者仍應加強管理措施，以免影響交通安全，讓驚喜變成驚嚇。

