真的賣了5億美元 川普政府證實首筆委內瑞拉石油銷售順利完成

一名川普政府官員1月14日證實，第一筆委內瑞拉石油銷售已順利完成，交易總金額達到5億美元。這筆交易是在美國總統川普宣布委內瑞拉臨時政府將移交3000萬至5000萬桶受制裁石油給美國之後所達成，依據當前市場價格估算，這些石油總價值約為28億美元。



美能源部長克里斯．萊特（Chris Wright）表示，美國政府將全程監督這些石油的銷售流程，所有銷售所得將存入由華府掌控的專屬帳戶。預計未來數天到數星期內，將陸續完成更多批次的石油銷售。



川普團隊正與多家油企對話



白宮發言人泰勒．羅傑斯（Taylor Rogers）在提供給媒體的正式聲明中表示：「川普總統促成了一項與委內瑞拉的歷史性能源協議，這是在逮捕毒品恐怖分子尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）之後立即展開的重大行動，將為美國人民與委內瑞拉人民帶來實質利益。」

廣告 廣告

羅傑斯進一步指出：「川普總統的團隊正積極與多家石油公司進行建設性對話，這些公司已表達強烈意願，準備投入前所未有的巨額資金，用來修復委內瑞拉嚴重受損的石油基礎設施。川普總統正堅定保護西半球，防止毒品恐怖分子、販毒集團以及外國對手繼續利用該地區。」

產量從350萬桶下滑至80萬桶



委內瑞拉擁有超過3000億桶已探明石油儲量，這個數字幾乎是美國石油儲量的4倍。雖然在1990年代末期，委內瑞拉每日原油產量曾達到約350萬桶的高峰，但受到長期管理失當、腐敗問題以及開採成本大幅上升等多重因素影響，目前產量已大幅下滑至每日約80萬桶左右，數據來自能源分析機構Kpler。

川普先前曾公開表示，他計畫動員美國各大石油公司投入數十億美元資金，全面修復委內瑞拉目前嚴重破損的石油生產與運輸基礎設施。「我們將讓美國那些超大型石油公司進場，花數十億美元把嚴重壞掉的石油基礎設施修好，然後開始為這個國家賺錢。」川普如此形容他的計畫。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

