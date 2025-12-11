真的賺到流油！4家金融大軍合力「狂吸2200億」 獲利「全面井噴」

財經中心／師瑞德報導

金控獲利王炸！富邦金前11月狂賺1,207億元，EPS高達8.35元穩居獲利王；國泰金緊追在後，累計獲利也衝破1,088億元，雙雄合力大賺逾2,200億！備受矚目的台新新光金，合併首月繳出52億元獲利，新光人壽單月賺15.4億元表現亮眼。金融股今年賺翻天，股民嗨翻等領息！（AI製圖）

隨著時序進入年底，各大金控陸續公布11月自結獲利。在資本市場震盪與美國降息預期等多重因素交織下，金控雙雄國泰金（2882）與富邦金（2881）表現依舊強勁，累計前11月稅後淨利雙雙突破千億大關，續寫歷史新高紀錄。

另一方面，甫完成合併的台新新光金控（2887）也繳出亮眼成績單，合併綜效逐漸顯現。王道銀行（2897）則維持穩健獲利步伐。整體而言，雖然11月面臨台幣升值帶來的匯兌壓力，但受惠於銀行、證券等子公司核心業務動能強勁，以及壽險端靈活的投資操作，金控業者普遍交出優於預期的成績單，為全年獲利畫下完美句點奠定基礎。

富邦金：獲利王當之無愧 三引擎同步發威

富邦金控11月自結稅後淨利118.7億元，累計前11月稅後淨利達1,207.1億元，每股稅後盈餘（EPS）8.35元，穩居金控獲利王寶座。富邦金指出，11月獲利創下歷年同期新高，主要歸功於旗下子公司全面開花。

台北富邦銀行受惠於利息與手續費淨收益雙位數成長，累計獲利續創新高；富邦產險則因風險控管得宜及工程險業務大增，獲利較去年同期暴增八成；富邦證券也因台股熱絡，連續六個月單月獲利破10億元。至於富邦人壽，儘管面臨匯兌波動，仍透過精準的股債操作與經常性收益挹注，單月獲利創同期次高，展現強大的資產管理能力。

國泰金：雙引擎驅動 累計獲利創歷史新高

國泰金控緊追在後，11月稅後淨利146.2億元，累計前11月稅後淨利達1,088.4億元，EPS為7.15元。國泰金表示，旗下五大子公司單月獲利皆創同期新高，其中國泰世華銀行、國泰產險與國泰投信累計獲利更已超越去年全年。

國泰人壽在資本利得與經常性收益的雙重挹注下，單月獲利突破百億，並趁勢累積外匯價格變動準備金，強化抗震能力。國泰世華銀行則受惠於放款成長與財管手續費收入增加，累計獲利突破400億元大關，成為集團穩定的獲利引擎。

台新新光金：合併效益初顯 新光人壽獲利回穩

台新新光金控11月自結稅後淨利52.0億元，累計稅後淨利339.0億元，EPS為1.79元。這是台新金與新光金合併後，首度以新金控名義公布完整月度獲利。雖然合併初期需進行相關會計調整，但各子公司表現不俗。

台新銀行核心業務持續成長，獲利創歷年同期新高；台新人壽受惠投資收益與責任準備金收回，獲利表現亮眼。值得注意的是，新光人壽在併入金控版圖後，受惠於大盤波動掌握波段操作，單月稅後淨利達15.4億元，顯示營運體質正逐步改善，合併綜效值得期待。

王道銀行：穩紮穩打 累計EPS 0.60元

王道銀行公佈11月自結稅後淨利2.48億元，累計前11月合併稅後淨利30.33億元，EPS為0.60元。截至11月底，每股淨值為14.58元。雖然王道銀行規模不比大型金控，但其獲利表現相對穩健，顯示在利基型業務與數位金融佈局上已見成效，持續為股東創造穩定價值。

