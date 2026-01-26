真的賺爛！吃全家銅板價開運鮮食居然能抽10萬黃金、8萬8股票

吃「全家」新出的開運鮮食，就能獲得抽獎券，最大獎是市值10萬的黃金。（全家供圖）

快過年了，想吃美食、順便討個好彩頭嗎？「全家」推出「開運鮮食」系列，買指定餐點就能參加「財庫永豐抽獎趣」，最高獎項竟然是10萬元開運黃金，還有最高面額88,888元的永豐金證券股票禮品卡，能把財氣、福氣一口吞。

年節必吃的「紅運烏魚子紹興飯糰」，內餡融合濃醇烏魚子與淡雅紹興酒香，鹹香飽滿又有層次感。喜歡傳統年味的人，不可錯過「蒜滷財運大吉腿油飯」，大雞腿用慢火滷進濃厚蒜香，搭配Q彈油飯與金勾蝦，鮮濃夠味。而追求創意口味的香菜控，則有辣味香菜雞肉義大利麵，香菜清香為底，佐微辣雞胸排，層次鮮明又清爽，打造年節餐桌新潮味。

「全家便利商店」推出的「開運鮮食」，包含吃得到烏魚子鹹香的飯糰，蒜味爆濃的雞腿油飯，以及香菜控會愛的雞肉義大利麵。（全家供圖）

即日起到3月3日，只要購買任一件指定開運鮮食系列商品，就能獲得抽獎券1張，會員分享「全家」APP 中的指定活動連結，只要親友成功登入，再贈送分享者1張抽獎券，最多可額外獲得 3 張，最大獎可抱走市值約10萬的開運黃金。

「7-ELEVEN」則攜手晶華酒店、林明燦總鋪師等推出聯名年菜套餐，從小家庭到大家族都能輕鬆圍爐。

「7-ELEVEN」聯手飯店主廚、辦桌總鋪師，推出豐盛實惠的年菜套組，每套999元到4999元不等，豐儉由人。（7-ELEVEN供圖）

「晶華私廚宴」以烏參、鮑魚、干貝打造6道精緻手路菜，五星私廚味道直接搬回家；「南北辦桌宴套餐」讓魷魚螺肉蒜、八味海鮮羹等經典年菜同場對決；還有針對長輩設計的「臻麷春暉暖心套餐」，料理軟嫩好咬，兼顧營養與年節儀式感。



