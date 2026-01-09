真的贏韓國！台灣人「不想生」躍居全球第1 出生人口已「連10降」

記者簡浩正／綜合報導

台灣2025年出生人口勉強守住10萬大關。(圖／翻攝自Pixabay)

台灣不只是「生不如死」，而是沒人想生小孩。內政部今（9）日公布人口統計速報，2025年出生人口勉強守住10萬大關，但折合年粗出生率僅剩千分之4.62，即每千人出生人數僅4.62人；對比鄰近的韓國2025年新生兒數出生率估可達千分之6.7、日本估千分之5以上相比，台灣2025年人均所得超越日韓，但「不想生」卻躍居全球第一、相當感嘆。

根據內政部數據，去（114）年新生兒數再創新低，為10萬7812人，已是連續10年下降，若跟104年的21萬3598人數相比，已是一半不到。114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.56，較上年同月減少3469人、27.76%，較上月增加1081人、13.60%，整年共10萬7812人。

另據資料統計，台灣新生兒數在104年仍有上升，人數來到21萬3598人，但自105年起下降至20萬8440人，隨後更逐年遞減為106年19萬3844人、107年18萬1601人、108年17萬7767人、109年16萬5249人、110年15萬3820人、111年13萬8986人、112年13萬5571人、113年13萬4856人，114年更僅有10萬7812人，創下新低。

至於死亡率部分，去年整體死亡人數為20萬268人，折合年粗死亡率為千分之8.58，相比113年減少1839人。

台灣總生育率恐怕保不住0.8，恐超越韓國成為全球最不想生的國家。（示意圖／資料照）

台灣過去幾年僅次於韓國，是總生育率倒數第2的國家。但據悉韓國從2023年止跌回升，總生育率從0.72到2025年推估可回升至0.82至0.85，粗出生率可達千分之6.7；日本2025年粗出生率推估也還能挺住千分之5大關。而台灣則從2024年的千分之5.76大跌至2025年的千分之4.62，總生育率恐怕保不住0.8，恐超越韓國成為全球最不想生的國家。

同時，台灣也進入「老人國」時代。根據內政部最新統計，2025年全台65歲以上人口已達467萬3155人，占總人口20.06%，台灣正式邁入「超高齡社會」。其中，台北市高齡人口比率最高，達24.18%，其次為嘉義縣24.11%、南投縣22.66%、基隆市22.28%及屏東縣21.84%。

名詞解釋：（取自彰化縣衛生局公共衛生監測系統）

＊粗出生率(Crude Birth Rate)：一年內每一千位年中人口之平均活產數。

＊總生育率(Total Fertility Rate)：亦稱育齡婦女總生育率，指一個假設世代的育齡婦女按照目前的年齡別生育水準，在無死亡的情況之下，渡過其生育年齡期間以後，一生所生育的嬰兒數或生育率。總生育率為估計平均每位婦女一生中所生育之子女數。

