真的走入歷史！永康砲校軍方撤哨 大門兩側林地先開放

進入永康砲校大門，可以看到「親愛精誠」字樣，是營區重要地標。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕舊稱「飛彈砲兵學校」的砲兵訓練指揮部推動遷建，斥資約96億元在台南關廟打造湯山營區，軍方於去年底順利駐紮，而永康二王的原址完全移交給市政府後，留守人員正式撤哨，大門入口處兩側的林地未來將優先開放，提供民眾全新的休憩場域。

永康區長李皇興表示，現場已由軍方完成移交，市府地政局接手後，將啟動創意設計園區的重劃作業，而一走入大門，面對「親愛精誠」標語牆壁的兩側，目前都有圍籬工事，正進行環境整理，將是砲校搬遷後最先開放之處。

李皇興提到，圍籬內是原本的樹林、綠地，整理後優先開放，讓民眾散步、休閒，而目前營區則是維持管制，暫時禁止進入，會有保全看守，民眾切勿擅闖，以免發生危險。

而在官士兵分批移防時，原址仍有人員留守，以利營區後續點交工作，去年底順利完成相關程序，市府僱請的保全順利接手警衛任務後，本週起軍方正式撤哨，代表永康砲校真的走入歷史了。

至於砲校原址營舍建物的活化，永康區公所最先確定要遷入，保留由教官組使用的電訓大樓，現場為工字型格局，共北、中、南3棟，市府將投入約1.5億元進行翻修，未來還有衛生局、原民會的附屬單位要進駐。

李皇興指出，電訓大樓因屋齡近30年，有必要整修，再做內部空間與線路的調整，以及耐震補強，且會申請使用執照，完工後，公所會在北棟、中棟，以及南棟的三樓，二樓、一樓則分別為原民會、衛生局的單位進駐。

永康砲校原址大門旁兩側的林地已進行圍籬，整理後將優先開放。(記者吳俊鋒攝)

永康砲訓部搬至關廟，與市府完成移交，軍方已經撤哨。(記者吳俊鋒攝)

