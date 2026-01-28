真的超級噁！國外FPS遊戲實況主Shroud分享自己滑鼠讓網友傻眼：「都沒在清？」

對於電競選手與遊戲實況主們來說，每天常常都要坐在電腦前十幾個小時進行訓練，或者開實況。而國外前 FPS 遊戲選手 Shroud 從賽場上退下來之後，也成功轉型成實況主，直到現在仍然會常常開直播與粉絲們互動。而最近他在實況時就分享了自己目前正在使用的滑鼠，結果上面蒙上超厚一層污垢卻沒有清理，真的太噁了。

(Credit:Shroud實況)

對於 Shroud 這樣的前電競選手與實況主來說，他的滑鼠與鍵盤可以說是他每天會使用最多的電腦設備。而他最近也分享了在自己長年高強度使用之下，他的滑鼠上面鋪上了一層因為皮膚油脂、汗垢、死皮等人體分泌物組成的超噁汙垢，讓許多網友直呼：「真的太瘋狂了！」

就有網友表示，其實那層污垢清起來並不難，「只是太懶了而已！」，也有人驚呼，「平常都不清理周邊設備嗎？至少用濕紙巾擦一下？」、「真的超噁的！」，也有網友分享，稱自己每天使用滑鼠的時間比 Shroud 多，結果也沒像他這麼誇張，因此就真的只是 Shroud 太噁了。