真的送了！馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 白宮發言人：不代表支持其執政

委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科裡納·馬查多（María Corina Machado）於昨（15）日在白宮與美國總統川普（Donald Trump）進行會談，她表示已將她上月獲頒的諾貝爾和平獎獎章獻給川普，稱這是象徵對川普及美國捍衛自由的感謝。白宮今（16）日也發布照片，兩人在照片中顯露笑容，川普開心持著裱框的諾貝爾獎章。

白宮發布的影像顯示，馬查多在予獎章裱框後留下一段致謝詞，稱「對川普總統堅定捍衛自由行動的肯定」，並感謝美國及川普的支持。川普於昨日晚間在其社交平台Truth Social上發文，稱很榮幸與來自委內瑞拉的馬查多會面，他稱讚馬查多是「了不起的女性，且經歷許多磨難」。他向馬查多致謝，並稱她將諾貝爾和平獎贈與給自己是「展現互相尊重的美好舉動」。

馬查多會後向媒體表示，這次會晤具有「歷史性」意義，對委內瑞拉的未來及全球自由具有重要象徵。她也重申，川普政府理解重建委內瑞拉體制、保護人權與言論自由的重要性，並呼籲展開「真正的公平選舉程序」，以吸引因局勢動盪而逃離海外的委內瑞拉人返國。她與川普進行了一個鐘頭的午餐會談，隨後前往國會山與多位美國兩黨參議員會面，希望加強對委內瑞拉民主與未來的支持。

白宮發言人則對媒體表示，川普對對馬查多在委內瑞拉國內的支持度仍偏向保守，會面不代表全面支持其執政資格。









