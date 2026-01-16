真的送了！馬查多訪白宮 諾貝爾和平獎章獻川普

2026年1月15日，委內瑞拉反對派領袖馬查多赴白宮與美國總統川普會談。路透社



委內瑞拉反對派領袖馬查多週四（1/15）赴白宮會見美國總統川普後，表示她已將上月獲頒的諾貝爾和平獎章遞交川普。美媒引述知情人士表示，馬查多將獎章留在白宮，目前屬於川普。

馬查多（María Corina Machado）會見川普後，向媒體表示這是一次「歷史性」的會面，「對委內瑞拉的未來及全世界的自由都意義非凡」。

馬查多也表示，她已將諾貝爾獎章致贈川普。川普向來不掩飾對諾貝爾和平獎的渴望，馬查多去年獲頒該獎時，也表明要將獎項獻給他，但諾貝爾委員會當時在X平台發文明言：「獎章可以更換擁有者，但和平獎得主誰屬不能改變。」

馬查多離開白宮時，提著印有川普簽名的紅色袋子。美聯社

馬查多並未說明川普是否收下獎章，不過有線電視新聞網（CNN）引述知情人士稱，馬查多已將獎章留在白宮，目前屬川普所有。

路透社週三曾詢問川普是否想要馬查多贈與和平獎，他回答：「不，我沒這麼說過。是她贏得了諾貝爾和平獎。」

馬查多顯然意在爭取對委內瑞拉未來方向的影響力，盼能在未來的委國政府中佔有一席之地。她與川普的午餐會談進行約1小時，隨後又赴國會山莊與十多位美國兩黨參議員會面。

馬查多表示，川普政府了解委內瑞拉必須重建體制，並保護人權與言論自由，還必須展開「全新的真正選舉程序」，以鼓勵逃往海外的委內瑞拉人民返國。

馬查多會見川普後，又赴國會山莊會見多位參議員。美聯社

她強調，反對派聚焦於「將委內瑞拉轉變為自由且安全的國家，成為美國在（拉美）區域最堅定的盟友」。

委內瑞拉2024年總統後，時任美國總統拜登政府曾承認反對派候選人當選總統，但川普1月3日突襲逮捕獨裁總統馬杜洛（Nicholas Maduro）後，支持馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodríguez）代理總統。

在川普與馬查多會面時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向記者表示，川普期待與馬查多會談，但仍維持「務實」看法，認為馬查多目前在委國的支持度不足以治國。

