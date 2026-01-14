真的連球都沒碰到！周杰倫澳網1分大滿貫遭Ace出局

華語樂壇天王周杰倫14日首度參加澳洲網球公開賽推出的趣味賽事「1分大滿貫」，首輪對上澳洲陪練員約維奇(Petar Jovic)，遭對手以一記Ace發球得分，連球都沒碰到就遭淘汰，無緣晉級。另外參賽的台灣混血好手喬安娜則因為對手回擊掛網順利搶分，晉級第二輪。

為推廣網球運動，澳網今年推出「1分大滿貫」新制，邀請22名職業選手與10名業餘選手對決。每場比賽僅打1分，雙方先以猜拳決定發球或接發球權，率先拿下1分者即獲勝晉級，採單淘汰制，最終冠軍可抱回高達100萬澳幣獎金。小蠻牛阿卡拉茲(Carlos Alcaraz)、義大利球王辛納(Jannik Sinner)、女子世界排名第二的斯威雅蒂（Iga Swiatek）、網球好手高芙(Coco Gauff)都在參賽名單之列，業餘名人則有澳洲知名網紅、教練、名人堂級的馬術騎師，也包括知名華語樂壇天王周杰倫。

廣告 廣告



周杰倫參加澳網「1分大滿貫」，賽前澳網官方IG公布他與小蠻牛阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）相見歡的影片。(擷取自澳網官方IG)

周杰倫此次是應澳網邀請參賽，消息一公布便引發粉絲熱烈關注。他笑說若真奪冠就把獎金全數捐出，但也自嘲「可能連球都沒碰到就出局，至少希望能碰到球」。

實際站上球場，周杰倫戴著墨鏡帥氣登場，場邊歡呼聲不斷。不過比賽開始後，約維奇發球直接得分，以Ace攻勢瞬間終結戰局。周杰倫沒想到一語成讖，連球都沒碰到就出局，不過他仍大方為對手送上掌聲，展現十足風度。

周杰倫進軍澳網的這兩天也在網路掀起高度討論。澳網官方IG更特別在賽前分享他與「小蠻牛」阿卡拉茲(Carlos Alcaraz)相見歡的畫面。主播介紹周杰倫時，則稱他是來自台灣的歌手、詞曲創作人。

不過，賽事也出現插曲，籤表上周杰倫名字後方的國籍被標示為「CHN」中國，而非「TPE」台北，在網路上引發熱議。有人諷刺周杰倫「為了名聲讓出國籍」，有歌迷認為只是非正式趣味賽，無須過度解讀，周杰倫所屬的杰威爾音樂截至目前尚未對此作出回應。(編輯：宋皖媛)



周杰倫參加澳網「1分大滿貫」，名字後國籍被列為「CHN」中國，而非「TPE」台北，立刻在網路上引發熱議。(擷取自澳網官方IG)

延伸閱讀

周杰倫登澳網「一分大滿貫」今出賽 國籍別竟列「CHN」

真的上場！周杰倫打澳網公開賽 稱贏球獎金全捐