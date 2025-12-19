真的驚呆了！新買「環保塑膠杯」一捏全碎 他傻眼：說好可用10年？

剛買的塑膠杯，一捏就「碎糊糊」。（圖／東森新聞）





民眾到新竹連鎖百貨，買了環保材質的塑膠杯，一開包裝，竟然「一捏就全碎裂」，但杯子標明可以保存到2032年，讓消費者超傻眼。連鎖賣場表示會檢視品管，並先下架。對此，化學老師解釋，環保材質提煉出的「聚乳酸」，長期久放容易受環境影響，懷疑杯子可能為了耐高溫、降成本，有混合其他塑膠成分，反而會對環境傷害很大。

手拿黃色塑膠杯一捏就「碎糊糊」，再大力捏連握把都掉落，幾乎拚湊不出來原本的杯子樣貌，這讓民眾實在很困惑，表示自己才剛買要帶出遊，怎麼才剛拆開包裝，杯子就全都碎裂。

粉色、米色、藍色，而這馬卡龍色系的杯子，標籤還特地寫了是用小麥做的，但一入手就碎，說好的保存10年，怎麼會這樣？

其他民眾：「很差啦，材質怎麼這樣做，根本不耐用。」

但這杯子明明寫，保存期限能到2032年，出廠3年就碎在手掌心。化學老師解釋，環保材質提煉的聚乳酸成分，長期久放容易受影響。

化學老師林津：「聚乳酸這個東西，在結構上鏈結上比較容易脆，尤其你很低溫或照光，或者是溫度很高。」

不過這杯子上的標籤沒有完整表明原料，只寫塑料兩個字，但耐熱卻能從-10度到110度，化學老師推測，廠商可能為了耐高溫，讓環保材質的聚乳酸混合其他塑膠原料，例如聚丙烯或聚乙烯，那這只是標榜環保，實際上對環境很傷。

化學老師林津：「猜測這個是天然的聚乳酸，混了一些人造的聚合物，其實這個說環保不環保，因為最後你降解後，你會剩下一些無法降解的東西，反而造成環境上的麻煩。」

對此，當事連鎖百貨表示，目前注意到商品的狀況，第一時間啟動內部檢視，將商品下架，也會檢討品管問題。

