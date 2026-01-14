真的！李小龍差一點無法當葉問弟子 他1招神操作造就華人世界巨星

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

武打巨星李小龍當年因混血身世跟師兄嫉妒，差點無法拜葉問為師。面對門派壓力，葉問獨具慧眼，看好李小龍的潛力與靈氣，以「低調卻關鍵」的一招化解困境。他表面上讓李小龍離開武館，實則暗中安排人繼續指導，保住這位改變世界的年輕武者。這段師徒情誼不僅成就了李小龍，更為華人武術在國際舞台上奠定傳奇地位。李小龍對詠春的專注與實戰追求，加上葉問的智慧抉擇，共同譜寫了這段不朽的武術傳奇。

真的！李小龍差一點無法當葉問弟子。葉問發揮智慧1招神操作造就華人世界巨星傳奇。（圖／大都會文化提供）

李小龍不捨好友被欺負 珍貴友情轉動兩人命運齒輪

比李小龍大四十七天的張卓慶，童年過得並不平靜。長期遭同父異母兄長欺凌，讓他很早就明白「沒有實力就沒有安全感」。1949年，在梨園行阿姨牽線下，他參加李小龍的生日宴。當天的李小龍一身女孩裝扮，外表斯文，卻眼神靈動、反應極快。原本只是想找人幫忙的張卓慶，很快發現這個孩子並不軟弱。兩人年齡相仿、性格相近，很快成為好友。萬萬沒想到這段友情，後來成為李小龍踏入詠春世界的關鍵。

他踢館慘遭葉問擊倒 葉問在日常的修練功夫引敬重

1951年，張卓慶親眼目睹黃淳樑踢館葉問。那不是點到為止的表演，而是真正的較量。黃淳樑屢次被擊倒，卻心服口服，這一戰，也讓葉問的實戰功力在年輕武者間傳開。



年底，張卓慶經引薦拜入葉問門下，甚至借住葉問家中，成為真正的入室弟子。他親眼看見一代宗師如何在日常生活中修煉功夫，這份認知，日後成了他力挺李小龍的重要依據。

與李小龍在上學校途中重逢 出手幫助被欺負的好兄弟

1952年，張卓慶與李小龍在上學途中意外重逢，失聯多年的友情再度接軌。兩人幾乎天天往返同行，感情迅速升溫。



某次，李小龍遭人追趕，情勢危急，張卓慶即刻出手相助，化險為夷。這次經驗，讓李小龍深刻體會到：學過的拳法再多，若無法在現實中保護自己，終究只是空談。

李小龍發現其他拳法不敵實戰 起心動念想學詠春

李小龍曾學過太極拳、洪拳、蔡李佛拳，但他發現，在街頭衝突中，這些拳法並不實用。於是，他向張卓慶提出，希望學詠春防身。張卓慶一開始強烈反對，擔心李小龍童星身分惹議，也不認為他能長期吃苦。但李小龍態度堅定，最終在母親何愛榆支持下，親自包紅包，將學費遞到葉問面前。

葉問一眼識才看深厚底蘊 低調收下李小龍

葉問與李小龍父親李海泉是好友，也看過李小龍演出的電影。他看見的不是童星光環，而是一股難得的專注與靈氣。在他看來，李小龍全身透著一股機靈勁，是塊練武的好材料，便收他為徒開拳。拜師時，除了李小龍、張卓慶兄弟及葉問本人外，沒有其他人在場。沒有鋪張拜師儀式，沒有旁觀者，只有師徒三人。這場安靜的拜師，卻悄悄改寫了武術史的走向。李海泉得知後，並未反對，明白這是兒子必經的路。

詠春極簡實戰 完全命中李小龍想要的

葉系詠春拳套路簡單，講求近身、效率與實用性。這種「少即是多」的哲學，深深吸引李小龍。他要的不是表演，而是能在最短距離內制敵的真本事。街頭巷戰，要的就是簡單、實用、有效，能用最小、最簡單的動作和力量達到最大的效果。而詠春拳的特點正合李小龍心意。對性格急切、思考快速的李小龍而言，詠春正是最適合他的武學系統。

三個月只教十招 李小龍靠專注細節學到精髓

張卓慶手把手教李小龍「小念頭」，三個月只教十多招，不教新式，只求紮實。李小龍沒有不耐，反而反覆琢磨細節。這段時間，他真正鍛鍊的不是拳，而是耐性與專注力，也讓師長確認：這不是玩票。

李小龍練功近乎偏執 一天練拳五小時以上

李小龍放學直奔武館、吃飯打桌練拳、睡覺抱啞鈴、偷裝木人樁。葉問次子葉正曾轉述葉問的話：「一般人一週的練習時間，加起來也不如小龍一天。」母親何愛榆也感嘆，李小龍若能把這股毅力用在課業上，成績絕對不會差。

李小龍實力引來排擠 混血身世成壓力

隨著李小龍實力暴漲，葉問門內開始出現排擠聲音。那些曾捉弄過他的師兄們在與之對練時發現已不是他的對手。這些傢伙為了找回面子，開始調查起李小龍的身世，結果發現了李小龍的混血兒背景，便以血統不正為由，聯合起來向葉問施壓，並揚言，如果葉問不把李小龍趕出去就不付學費。

教定李小龍！葉問關鍵一招保住徒弟

葉問迫於無奈，沒有正面衝突，也沒有公開辯護。便讓李小龍離開武館，卻暗中授意徒弟黃淳樑單獨指導李小龍。表面退讓，實則保住傳承。這一招，化解門派壓力，也保住了一位改變世界的年輕武者。

李小龍首次正式與人對戰 頓悟：跌倒才懂自己

在一場天台實戰演練中，李小龍首次在規則下對戰。首回合因畏懼受傷而被擊倒。在黃淳樑鼓勵下，他重新上場，全力發揮，迅速制敵。這一戰，讓他真正建立自信，也為日後的武打之路奠基。

李小龍拍若有人找碴 師兄張卓慶會解決問題人物

拍戲期間，李小龍不與人打架。若遇到挑釁，張卓慶等師兄代為迎戰，只為護住這位未來巨星，讓李小龍能順利完成拍攝。

葉問為李小龍留下一條路 世人才得見武打巨星傳奇

很多人只記得李小龍的天分與狠勁，卻忽略了關鍵時刻，有一位師父，選擇用智慧替他擋下整個世界。葉問沒有留下豪言，只留下選擇。而正是這個選擇，讓李小龍沒有被現實淘汰，而是走進歷史。

本文撰寫與摘自大都會出版之《李小龍 不朽的東方傳奇》

