真的「獅物招領」？台大學生埃及掉學生證被撿到 本人驚呼：台北掉4次都沒找回

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

一名台大財經系學生，近期在埃及旅遊時，意外在獅身人面像附近遺落學生證。神奇的是，證件竟被另一位台灣遊客撿到，並在網上發文協尋，引發大量網友轉貼，結果竟成功在12小時內聯繫到失主，讓脆友笑喊：「台大連埃及都有校區了」。

一名台大財經系學生近期在埃及旅遊時，意外在獅身人面像附近遺落學生證（圖／翻攝台大官網）

據了解，撿到證件的台灣網友當時正好在吉薩金字塔群，發現學生證後立即發上Threads協尋失主：「財經系黃同學，在人面獅身像撿到你的學生證，等等要去開羅機場搭飛機，如果有遇到可以面交，不然我幫你帶回去也可以。」

協尋貼文意外引發大量網友關注，短短2天就超過17萬人點讚，令人驚訝的是，在短短12小時內，失主黃同學本人便現身留言區留言：「謝了！回台灣再跟您拿，非常感謝！」網友也紛紛留言：「台灣人是真的把脆當line群是嗎」、「不可能埃及也能失物招領ㄟ」、「謝謝我終於知道Threads的功能了」。

失主黃同學事後也轉發該協尋貼文，並幽默自嘲：「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」讓不少網友笑翻：「沒撿到會不會50年後被考古學家發現」、「太強了去埃及還檢的回來」、「重點還可以脆上相認」。

