真的「翻車」了！北市關渡碼頭驚見曼波魚擱淺

「翻車魚」擱淺在關渡碼頭！(記者陳逸寬攝)

〔記者陳逸寬／新北報導〕台北市北投區關渡碼頭今(5日)下午發生俗稱「翻車魚」的曼波魚擱淺事件，所幸在熱心民眾與動物救援隊合力協助下，成功將魚隻送回水中。

5日下午，有民眾在關渡碼頭岸邊發現一隻疑似海豚的生物擱淺。隨著潮水逐漸退去，仔細查看後，確認為曼波魚(俗稱翻車魚)，這回真的意外「翻車」。

現場兩名熱心民眾嘗試將翻車魚推回海裡，無奈魚體重約60至70公斤，且深陷泥沼，兩人弄得滿身泥濘仍無法移動。隨後動物救援隊趕抵現場，利用纜繩固定魚體，眾人合力連拖帶拉，最終順利完成救援。

廣告 廣告

在地居民表示，過去在農曆年前也曾多次發生大型魚類擱淺的情況，原因不明，令人感到相當奇怪。

俗稱「翻車魚」的曼波魚今(5日)下午擱淺在關渡碼頭。(記者陳逸寬攝)

民眾試圖將「翻車魚」推回水中。(記者陳逸寬攝)

熱心民眾救援「翻車魚」弄得滿身泥濘(記者陳逸寬攝)

翻車魚意外「翻車」，吸引許多民眾圍觀。(記者陳逸寬攝)

動物救援隊與熱心民眾以纜繩連拖帶拉，成功拯救「翻車魚」。(記者陳逸寬攝)

熱心民眾深入泥沼救援「翻車魚」。(記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

流浪到台南！7旬老翁借住牛舍近10年

未註明「演練」！ 突收北捷重大案件告警 網嚇壞罵翻雙北政府

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

