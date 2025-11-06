真盤絲洞！科學家發現全球最大蜘蛛網，11萬隻蜘蛛住這裡。圖／翻自《每日郵報》

羅馬尼亞薩潘提亞匈牙利大學（Sapientia Hungarian University）生物學副教授烏拉克（István Urák），他所領導的研究團隊近日發表一篇報告，指出發現全球最大的蜘蛛網，躲藏在一個洞穴中，而且網上住著11萬隻蜘蛛，現場狀況宛如「盤絲洞」。

據英國《每日郵報》報導，烏拉克指出，這張蜘蛛網位在阿爾巴尼亞與希臘交界處的一個硫磺洞穴中，距離洞口50公尺深處，沿著洞穴的岩壁，結出總面積約106平方公尺的超大蜘蛛網。研究人員也稱，這張網上住著兩大族群，一是棚蛛（Tegenaria domestica），也是一般大眾熟悉、在家常會看見的蜘蛛；另一個是遊蕩始微蛛（Prinerigone vagans），這是一種體型非常小、長度僅3公厘，喜歡潮濕環境的蜘蛛。

烏拉克與研究團隊估算，在這張蜘蛛網上，約有6.9萬隻棚蛛以及4.2萬隻遊蕩始微蛛。換句話說，總共有11萬隻蜘蛛住在這張蜘蛛網上。烏拉克說，這張蜘蛛網非常重，因此也有可能哪天蜘蛛網「過重」時，就會坍塌。

這張網上住著兩大族群，一是棚蛛，另一個是遊蕩始微蛛。圖／翻自《每日郵報》

至於這兩種蜘蛛為何能平安無事生活在一起？烏拉克推測，應該是硫磺洞穴中獨特的環境，剛好可以讓這兩種蜘蛛同時一起生存。此外，烏拉克也指出，這些蜘蛛由於長時間生活在黑暗的洞穴裡，相信視力受到影響，因此無法正常捕食「鄰居」；但相反地，牠們捕食同樣生活在黑洞中的蠓蟲來維生。

另外烏拉克與團隊也發現，這些住在「盤絲洞」裡的蜘蛛們，已經適應洞穴中的環境，發展出一套獨特的基因，與洞穴外的蜘蛛有所不同。烏拉克也說，這就是大自然帶來的奧妙與驚喜，「當我們以為已經很了解某種物種時，生物的生命力和新的發現又會誕生」。



