真相反轉！接駁車輾斃騎士 竟是她惹禍後躲車上

台南市安南區日前發生一起死亡車禍，一名機車騎士遭奇美醫院接駁遊覽車輾斃，警方調查後發現，事故並非單純的機車與遊覽車碰撞，而是前方自小客車起步不慎擦撞所引發的連環事故，相關駕駛人均已依法送辦。

台南市消防局23日下午4時15分接獲通報，指安和路、安順國小附近發生嚴重交通事故。警消趕抵現場時，發現一名林姓機車騎士被壓在遊覽車底下，已無明顯生命徵象，確認當場死亡，未再送醫；另有一名遊覽車女乘客因撞擊造成頭部撕裂傷，送醫治療後意識清楚，無生命危險。

監視器還原事故經過

警方調查指出，事故發生時，46歲林姓男子騎乘機車沿安和路由北向南直行，51歲王姓女子所駕駛的自小客車停放路邊後起步切入車道，雙方發生擦撞，林男因此失控滑行至對向車道倒地，隨後遭29歲黃姓男子駕駛的奇美醫院接駁遊覽車反應不及輾壓，釀成死亡事故。

事發瞬間。（圖／東森新聞）

肇事後未停留處理 停數百公尺外

警方表示，初步現場研判一度誤以為是機車與遊覽車直接碰撞，後續調閱路口監視器後，才釐清關鍵在於前段自小客車起步擦撞。警方進一步追查，發現肇事自小客車停放在事故地點前方約百公尺處，隨即要求王姓女駕駛下車說明。

警方指出，王女於事故發生後未立即下車查看傷者或協助救護，而是將車輛停放於前方路段，直到警方前往盤查才配合調查，其行為已符合肇事逃逸構成要件。經實施酒測，王女與遊覽車黃姓駕駛酒測值均為零，排除酒駕情形，至於林姓騎士是否涉及其他因素，仍待後續法醫檢驗釐清。

