真相只有一個／山下智久鷹姿降落我願意 劉以豪大秀舞姿給甲上

接機粉絲高舉「我願意」看板。不好意思，你願意，小編不願意喔～山P是我的！（推）

日本男星山下智久睽違14年再次來台舉辦粉絲見面會，吸引超過700名粉絲熱情接機，現場年齡應該平均40+吧…（逃～）已屆不惑之年的山下智久，感性表示40歲是里程碑，所以想跟大家親自見面。他分享一個冷知識，老鷹到40歲時會暫時飛不起來，得用嘴巴把羽毛拔下來獲得重生，如果中途放棄就永遠飛不起來，「我想再鼓起幹勁，努力10、20年，繼續在天空飛翔。」小編聽了都濕了…眼眶。不過求證AI，老鷹不會醬做餒，山P 484被長輩文洗腦了？

劉以豪大秀舞姿給甲上

劉以豪熱舞下腰，阿姆溝這腰力看起來金母湯，筋骨頂摳摳喔！

劉以豪出道15年，從未公開有女友，揪竟是不是善甲郎（同志）的「圈內人」？他在新戲《監所男子囚生記》四周「滿身大漢」，被主持人爆料，戲裡有句台詞：「你不要再插了…我內褲都要濕掉惹～」嚇得他反問：「有嗎？」原來是「擦」啦，主持人的ㄘㄔ沒學好，害人家差點原地出櫃！（誤）不過施名帥再抖出他的怪癖：「他喜歡摸男生肌肉，每天都一直摸我。」劉以豪也坦言不諱：「真的很好摸。」Hmmm…這回答似乎有貓膩。（推眼鏡）

真相只有一個

這年頭假消息滿天飛，不只立委學歷疑似造假，就連說好要發雞排的「台大大氣系學生」，學歷也是假的。到底是誰業障重？這期就一起來追真相～

