真相只有一個／河智媛躁咖女孩有練過 張軒睿汁男而上太汗顏
韓籍啦啦隊員、「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬，為貓將壽司擔任一日店長，化身俏廚娘洗手作羹湯。只見河智媛手起刀落，鮭魚切得煞有其事，她透露，自己從高中就開始打工，三明治店、烤肉店、韓式炸雞店都待過，對廚房熟門熟路。那有為異性做過飯嗎？河智媛甜甜地說：「年代實在太久遠，根本都忘記了啦！（笑）（亮出手上的刀）」OK，這題pass。畢竟賺錢有數，生命愛顧。小編先收麥下班了。
張軒睿汁男而上太汗顏
自認有「肢體障礙」的張軒睿，偏偏不時要為戲跳舞，這就是傳說中的用肉體賺錢嗎？（誤）這次他在《監所男子囚生記》宣傳記者會上，和楊祐寧、陳澤耀等人化身「監男F6」，挑戰抖肩、下腰、wave等性感舞蹈動作，還臨時被cue來場solo，讓張軒睿當場傻眼，只能咬牙上陣。
下了台後他開玩笑「是我自己事前要求的」，反被老大哥們嗆：「才剛成團就想單飛？」到底是真博版，還是被PUA？真相只有一個。（柯南口吻）
真相只有一個
這年頭假消息滿天飛，不只立委學歷疑似造假，就連說好要發雞排的「台大大氣系學生」，學歷也是假的。到底是誰業障重？這期就一起來追真相～
真相只有一個／山下智久鷹姿降落我願意 劉以豪大秀舞姿給甲上
用盡饅荒之力／陳美鳳長輩遛長輩 羅志祥幼齒特笑藥
用盡饅荒之力／孫淑媚裝小偽CP 謝祖武冷凍熟成肉
