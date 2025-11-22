真相只有一個／河智媛躁咖女孩有練過 張軒睿汁男而上太汗顏

河智媛（左）露出猙獰表情揪溝追ㄟ～這鼻子皺得很real，看來山根應該沒造假？中為廉世彬、右為禹洙漢。

韓籍啦啦隊員、「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬，為貓將壽司擔任一日店長，化身俏廚娘洗手作羹湯。只見河智媛手起刀落，鮭魚切得煞有其事，她透露，自己從高中就開始打工，三明治店、烤肉店、韓式炸雞店都待過，對廚房熟門熟路。那有為異性做過飯嗎？河智媛甜甜地說：「年代實在太久遠，根本都忘記了啦！（笑）（亮出手上的刀）」OK，這題pass。畢竟賺錢有數，生命愛顧。小編先收麥下班了。

河智媛拿刀「給小賀」（氣魄好），小編怕爆。（←有做虧心事ni？）

張軒睿汁男而上太汗顏

自認有「肢體障礙」的張軒睿，偏偏不時要為戲跳舞，這就是傳說中的用肉體賺錢嗎？（誤）這次他在《監所男子囚生記》宣傳記者會上，和楊祐寧、陳澤耀等人化身「監男F6」，挑戰抖肩、下腰、wave等性感舞蹈動作，還臨時被cue來場solo，讓張軒睿當場傻眼，只能咬牙上陣。

下了台後他開玩笑「是我自己事前要求的」，反被老大哥們嗆：「才剛成團就想單飛？」到底是真博版，還是被PUA？真相只有一個。（柯南口吻）

張軒睿挑戰solo後，化身「汁味戰士」太香了！（大口聞）

真相只有一個

這年頭假消息滿天飛，不只立委學歷疑似造假，就連說好要發雞排的「台大大氣系學生」，學歷也是假的。到底是誰業障重？這期就一起來追真相～

