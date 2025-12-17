真相大白！葛斯齊消息來源完全造假 王定宇：欠我跟我家人一個深沉道歉

記者詹宜庭／台北報導

王定宇痛批葛斯齊「你欠我和我的家人一個深沉道歉！」（圖／資料照）

狗仔葛斯齊去年爆料，民進黨立委王定宇曾帶美女與前總統蔡英文吃飯，更貼出王傳給女生「我想要你」的曖昧對話截圖，王則對葛提出妨害名譽告訴。台北地檢署今（17日）偵結，認定偽造的對話紀錄截圖，是提供資料給葛的女粉絲利用中國APP造假，葛誤認其提供資料為真，所言非無所依據，故予以葛男不起訴處分。對此，王定宇表示，「對於我個人的侮辱，可以說是還我清白。就調查內容而言，這位葛先生，你欠我和我的家人一個深沉道歉！」

王定宇表示，針對狗仔葛斯齊以虛偽造假的資料對他本人進行抹黑與攻擊一事，他已向台北地檢署提出告訴。案件經北檢完整調查後，今日公布調查結果，可說是真相大白，證明葛斯齊的說法完全虛假不實。「對於我個人的侮辱，可以說是還我清白。就調查內容而言，這位葛先生，你欠我和我的家人一個深沉道歉！」

王定宇指出，雖然基於台灣的法律制度，對媒體報導公眾人物給予較寬鬆的言論自由空間，因此案件最後採取不起訴處分，但不起訴處分書的內容明確指出，葛斯齊的消息來源「完全造假」。檢察官也約談了消息來源，此人於北檢具結作證，坦承自己為了與葛斯齊交往成為朋友，刻意迎合狗仔的需求，捏造事實、扭曲真相，而所提供的對話截圖則來自中國的APP，亦坦承為偽造內容。

王定宇進一步指出，該名狗仔明知其唯一的消息來源有精神疾患的困擾，卻仍加以利用，基於想與狗仔往來交友的動機而捏造內容，連同對話截圖在內的造假行為，全是來自中國的APP，檢察官已將此段情節查得非常清楚。這份調查報告證實了一項基本事實「這位狗仔對我所做的人格抹黑與攻擊，完全是假的，沒有一個地方是真實的。」

王定宇強調，既然已經查證清楚屬於完全造假，且在事實明確後，對方仍惡意以抹黑手法發動攻擊，因此相關的刑事與民事部分律師團隊已完成準備，將依法啟動後續程序以保護個人名譽，「用造假的資料去抹殺他人的人格，最起碼要有悔意與歉意，這是一種面對是非黑白最基本應該具備的態度。」

律師江信賢表示，有關王定宇對葛斯齊所提起的妨害名譽案件，今日已由台北地檢署偵查終結。從不起訴處分書中公開的調查內容可以明確發現，葛斯齊所提出的相關對話紀錄，皆由證人A利用現今科技技術偽造，且為證人A在精神狀況不穩定的情況下所為。律師強調，若有任何人再行引用這些不實的對話紀錄，將可能涉及刑法加重誹謗罪，並須負擔民事上的損害賠償責任。

