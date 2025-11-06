真相太傻眼！挨轟太護熊「不顧人命」 歌姬宇多田光罕發文澄清

記者王芷姍／台北報導

日本歌姬宇多田光以「喜愛熊」形象聞名。（圖／翻攝自X @utadahikaru）

近期，日本各地頻傳熊出沒，不僅在山區，甚至市區也屢次傳出傷人事件，造成民眾人心惶惶。隨著事件頻繁發生，網路上掀起激烈討論，一派主張「應該撲殺熊」，另一派則認為「熊也很可憐」而反對撲殺，形成兩極輿論對立。然而，以「喜愛熊」形象聞名的歌姬宇多田光，近日卻無端被捲入這場爭議。對此，她（5）日罕見在社群平台發表長文回應。

宇多田光表示自己受到很多關於她發表極端言論的批評訊息，後來發現是排版上的誤導，那些極端言論根本不是她說的。（圖／翻攝自X @utadahikaru）

日本雜誌《週刊女性》4日報導一篇有關熊襲事件的議題，探討近年日本熊出沒頻率與攻擊事件的增加。報導中提及宇多田光曾創作〈我是熊〉（ぼくはくま）這首歌曲，並引用歌詞中「我不喜歡吵架」（けんかはやだよ）一句，以及她在2010年的發文「如果能管理讓熊回到森林的預算，我想捐款」等內容。

部分讀者在閱讀該篇報導後，誤以為宇多田光曾發表「熊好可憐我哭了」、「太過分了！希望獵人可以遭到天譴！」等極端言論，一點都不顧人命，導致宇多田光接連收到許多批評訊息，讓她深感困擾無奈。

日本歌姬宇多田光在社群媒體上發文，自證清白。（圖／翻攝自X @utadahikaru）

面對輿論，宇多田光昨日特別針對此事發文，表示她自己也在想「咦？就算是10多年前，我也不可能講這種話吧？」因此為了保險起見，她特地翻閱該篇報導，發現上面寫得很明確，自己也忍不住質疑「難道我真的說過這樣的話嗎？」

但隨後宇多田光向工作人員釐清後才發現，這些話根本是「排版誤會」，《週刊女性》該篇報導未註明那些護熊激烈言論的來源，也沒有標示那不是她說的，反而直接將這些激烈發言放在她的照片下方，接著再引用她的實際談話內容，因此引起許多人的誤解。

宇多田光感嘆道：「盲目相信網路或者週刊消息的人，我相信只是少數，但仍希望大家別將內心對社會的憤怒，發洩在無關的名人身上。」並加上「倒下」的顏文字，表達對這件事的無奈心情。

