真相揭曉！越南富國島丟包292台客 年代旅遊負責人獲不起訴

前年農曆春假時，年代旅遊（美加國際旅行社）因欠款導致292名旅客在富國島遭丟包。年代旅遊負責人林大鈞遭控詐欺，台北地檢署歷經1年多偵查，發現林大鈞曾在群組內幫旅客轉達餐食有問題，當地接待的WInnER旅行社人員為此認為林是想藉此賴帳團費，進而要求旅客須刷卡支付720美金，才願意完成後續接待，北檢認為，林大鈞並無詐欺犯意，5日偵結予以不起訴處分。

林大鈞2021年擔任美家公司負責人，後面臨疫情導致虧損200多萬元，2023年業績逐漸好轉，進而推出2024年春節包機方案，預計招攬800位旅客，預估每位旅客可帶來1萬元獲利，他認為可透過此方案彌補公司虧損。最後美加公司成功招攬767位旅客，總團費約3800萬元。

而權益受損的292名旅客是在2024年2月10日出團，由地接社「WInnER國際旅行社」負責接待，但當晚就有旅客反映菜色不好，林大鈞在群組轉達後，引起WInnER旅行社負責人唐凱不滿，認為他是在故意找藉口降低團費，因此要求向每位旅客加收720美元費用，否則不繼續行程，當時有100位旅客依照要求刷卡。

事後「WInnER國際旅行社」及包團的張姓旅客分別向北檢告發林大鈞涉犯詐欺得利、人口販運等罪。

北檢調查後認為，從美加公司會計人員提供的支出明細表可知，公司針對春節富國島包機方案已支付包機費用、飯店費、地接社費、行前費，共計已支付2781萬9083元，卻因收款項紀錄作業及資金周轉問題，導致發生無法遵其全額支付包機旅遊費用的狀況，認為林大鈞並無詐欺犯意，僅屬民事糾紛。

包機張姓旅客部分，檢方認為，在她原定出發日期前，美加公司就發生富國島丟包事件，該公司後續就遭到觀光署停業處分，在這樣的情況下難認林大鈞從一開始簽約時就有詐欺意圖，此外，張姍姍因與林和解後撤告，因此予以不起訴處分。



