真相曝光！為何沒蒸煮廚餘釀豬瘟 廚餘蒸煮機4月份早就壞掉

記者陳佳鈴／台中報導

台中市非洲豬瘟疫情延燒至今超過十天，市府防疫作為頻頻出包，再度引發外界批評。今（3）日更爆出首例確診養豬場回傳的「廚餘蒸煮照片」涉嫌造假，實際上該場的蒸煮設備早在4月已故障停用，但台中市政府卻宣稱在5月、7月及10月三度稽查均「無異狀」。消息一出，民進黨台中市議員江肇國痛批市府「公務怠惰、長官說謊」，直言這已涉及法律責任，要求嚴查到底。

根據中央非洲豬瘟災害應變中心最新說明，台中疫情的病毒來源極可能與該豬場未落實廚餘高溫蒸煮程序有關。中央早在疫情爆發前即掌握該場使用廚餘餵豬的情形，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄照片。依規定，台中市環保局應每月派員稽查，但僅見5月與7月各一次檢查紀錄，顯示地方監督明顯失靈，恐有怠忽職守之嫌。

最新調查顯示該場自5月起上傳的蒸煮照片數量與時間均異常，其中多張影像實際拍攝於10月，顯見事後補傳造假。飼主也坦承，蒸煮設備自4月故障後未再修復，為應付稽查，只能補上舊照片交差。然而市府卻仍堅稱三度現場稽查「一切正常」，引發外界質疑：「稽查人員難道看不出設備早已停擺？」

江肇國直言，防疫關乎國家安全，市府卻容許養豬戶蒙混過關，甚至在疫情爆發後仍推諉卸責，實屬嚴重失職。他痛批：「老農在矇混，難道你環保局也在矇混？公務員廢弛職務、局長公然說謊，依法可查！」

對此，台中市環保局表示，環境部規範取得廚餘再利用檢核的養豬場，須定期每月上傳廚餘蒸煮照片至系統，目的主要是為督促養豬場落實蒸煮規定，照片有無上傳或是否上傳正確照片，中央對此並無訂定罰則。

針對豬農未依規上傳照片，代表恐有廚餘未依規落實高溫蒸煮作業，市府環保局現已採每日視訊連線盯場及錄影建檔的嚴密管制方式，若查獲再利用養豬場有使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料作為飼料餵養豬隻之虞，將會同市府農業局現場查核，違規者將由農業局依動物傳染病防治條例及飼料管理法規定，分別處最高100萬及300萬元。

