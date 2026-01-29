真相瞞1年！女星肇逃竟「抓助理頂罪」 警方發聲了

金晨以戲劇與綜藝形象活躍於中國演藝圈，近期捲入交通事故風波。（翻攝自instagram／ jinchen905）

中國女星金晨近期被傳出涉及去年（2025）3月的交通事故逃逸事件，並被指可能指使助理代為頂罪，還涉嫌隱瞞事故情況以謀取保險理賠。消息一出，立即在網路引發討論。金晨方面及所屬經紀公司至今未對事件發表正式回應，而紹興交警部門已確認收到舉報，正在進行核實調查。

金晨是否真涉交通事故逃逸？ 交警已介入調查

據中國媒體《瀟湘晨報》，知情人士報料，去年3月16日金晨駕車行經浙江紹興市柯橋區時與其他駕駛發生碰撞。消息稱，金晨未在現場停留，而是由助理代為處理事故。此舉是否屬實，尚待交警調查結果確認。

金晨過去憑藉《乘風破浪的姐姐》及夯劇《慶餘年2》展現唱跳與演技實力，擁有穩定粉絲群。此次事件曝光後，網路討論熱烈。

紹興市交警部門今（29日）對媒體表示，事故舉報已交由相關單位核實。由於距離事故發生已近1年，涉及的紀錄與證據仍需整理與查證，短期內難以得出結論。外界關注，此事件若確認，可能牽涉肇事逃逸、虛報保險等法律責任。

