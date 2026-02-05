真相石沉大海！竹聯幫大老吳敦病逝 江南案3大殺手均身亡

社會中心／台北報導

吳敦曾出回憶錄，親自曝光震驚世界的《江南案》真相。（圖／翻攝自吳敦臉書）

竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦3日病逝，享壽77歲；早年擔任總護法的吳敦，與竹聯幫總堂主陳啟禮、忠堂堂主董桂森，共同犯下槍殺華裔美籍作家劉宜良的江南案，隨著他的逝世，3大殺手均已身亡，真相就此石沉大海。

據了解，美籍華裔作家劉宜良，筆名為江南，先前在美國發表《蔣經國傳》，當時國民黨認為他在打擊領袖威信，嘗試威逼、利誘要求劉宜良停筆，但他絲毫不為所動，打算動筆再寫前台灣省主席吳國楨傳記，由於內容涉及吳國楨遭蔣經國迫害之經歷，政府因此動了殺心。

1984年間，國防部情報局吸收竹聯幫總堂主陳啟禮，同年9月間，陳啟禮帶著吳敦飛往美國，與事先抵達的董桂森會合，一起執行代號為「鋤奸計畫」的暗殺行動；同年10月10日，3人在加州開始跟蹤劉宜良，5天後董桂森持左輪手槍朝劉宜良射擊，劉宜良中槍倒地後，董桂森再補了2槍，劉宜良確認死亡後，3人火速逃回台灣。

由於劉宜良擁有美國公民身份，此案引發美國政府高度關注，並由聯邦調查局著手調查，進而發現此案竟涉及中華民國情報局，政府公然派遣殺手到美國本土行刺，台美關係陷入高度緊張，美方要求我方徹查此案，並將陳啟禮等人引渡至美國受審。

政府迫於美方壓力，蔣經國下令逮捕軍事情報局長汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門等人，但他堅持涉案人員留在台灣審理；陳啟禮、吳敦等人被判無期徒刑，但2人服刑6年多便出獄；董桂森則是潛逃海外，最後在巴西落網，隨即被引渡到美國受審服刑。

董桂森被依謀殺、販毒等罪重判47年徒刑，並在賓州入獄服刑；1991年2月間，董桂森捲入獄中鬥毆事件，遭人刺殺身亡；1996年間陳啟禮出獄後，轉往柬埔寨發展，2007年因胰臟癌病逝；吳敦假釋後投入娛樂產業，林志穎、徐若瑄皆是旗下藝人，晚年健康狀況欠佳，並於本月3日病逝。

「江南案」為政治暗殺事件，3人擔心被國民黨滅口，遂錄下自白錄音帶，事後竹聯幫不滿國民黨過河拆橋，「白狼」張安樂在美國公開錄音帶內容，直指蔣經國次子蔣孝武涉案，引發國際輿論一片譁然，儘管蔣家否認此事，但蔣孝武仍被外放到新加坡擔任副代表，蔣經國也宣布終結蔣家世襲，台灣政治走向民主化，但雙方始終各說各話，隨著3名殺手先後離世，真相恐難有水落石出的一天。

