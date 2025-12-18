真相研究室／郝柏村曾不副署？法界闢謠

行政院長卓榮泰宣布不副署「財政收支劃分法」，創下閣揆不副署立院三讀法律案的憲政首例，綠營人士指一九九一年，行政院前院長郝柏村也曾不副署時任總統李登輝欲晉升總統府參軍長蔣仲苓為一級上將的人事案，不過，熟知當時過程的法界人士、政界人士指出，此說法與事實不符。

律師黃帝穎在臉書發文稱，一九九一年，郝柏村也不副署李登輝任命蔣仲苓的人事令，國民黨罵卓榮泰獨裁時，應先去問郝柏村之子郝龍斌。

不過，參與當時過程的政界人士還原，當年已六十九歲的蔣仲苓將屆齡退休，李登輝希望讓蔣升一級上將，就不需再屆齡退休，但郝柏村堅持維護人事制度，表態反對升任蔣仲苓。

查核一：郝柏村口頭反對升任蔣仲苓，李登輝退讓，未提出相關人事案

立法院前院長王金平近日與幾位前立委聚會時還原當時背景，指李登輝只是提及有此人事安排，郝柏村表達反對，兩人口頭溝通後，李登輝即退讓，根本沒有提出此案，又何來郝柏村不副署的說法？這與立法院已經完成三讀法案，行政院長卻不副署，完全是兩回事。

查核二：憲法規定。總統人事任命案，無須行政院長之副署

法界人士援引法條指出，憲法增修條文第二條第二項，「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院長之副署」，也就是總統人事任命案，行政院長根本不用副署，何來郝柏村不副署李登輝人事案的說法？

法界人士指出，卓榮泰若不同意立法院三讀通過的法律，則是回到憲法增修條文第三條，「行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議」；行政院覆議案，「如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，也就是說，卓榮泰只能接受，根本沒有「不副署權」的存在。

