真相藏洋蔥！87歲嬤半夜獨守路邊「我尪在等我」 警一查：過世10年了

記者林意筑／台中報導

87歲嬤疑似失智半夜獨自守在路邊。（圖／翻攝畫面）

台中豐原一名87歲賀姓阿嬤，日前凌晨3時許獨自一人站在路邊，不斷拉著車門又喃喃自語表示「先生在後座，等我一起出門」，民眾見狀察覺異常向警方求助。員警獲報前往發現車內空無一人，懷疑阿嬤恐有失智狀況，經深入了解，發現阿嬤丈夫早就已經過世10多年，仍掛心坐在車上的先生「找不到路」，不忍告訴阿嬤真相，默默護送阿嬤回家。

本月10時凌晨3時許，豐原警分局合作派出所員警獲報，在一心路上有名年邁阿嬤站在路邊，神情異常且不斷拉扯路邊轎車的車門，員警獲報後前往處理，耐心詢問阿嬤發生什麼事？阿嬤著急表示，「這台車是叫來要載我跟先生出門的，先生在車上等她」。

員警耐心陪同阿嬤回家。（圖／翻攝畫面）

不過員警仔細查看車內，發現該車輛是附近民眾停放的，車上更是空無一人，經查證身分與住址後，阿嬤住在附近，而阿嬤的丈夫早已過世10多年，但因阿嬤罹患失智症，對老伴牽掛不已，面對此狀況，員警不忍告訴阿嬤真相，決定陪同老婦步行返家。

過程中，阿嬤仍時不時告訴員警「要記得叫我尪下車」、「我尪找不到我會害怕」，也多次回頭確認「先生是否跟上」，抵達住處後，員警輕聲安撫，並溫柔告訴阿嬤會幫忙聯繫先生，請她安心休息，確認老婦安全返家後，員警才放心離開。

警方提醒，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，讓走失者能在最短時間與家人團聚。

