真相還要等多久？張文遺體解剖完成 關鍵報告「出爐時間」曝光

張文昨日完成解剖，父母在警方陪同下低頭進入解剖室，並向社會致歉；至於檢驗結果仍需一至兩週才能釐清。（右圖為張文生前至超商購買豆漿的監視器畫面，左圖為其父母昨日現身） 圖：右—警方提供、左—翻攝畫面／新頭殼合成

[Newtalk新聞] 北捷隨機殺人案兇嫌張文遺體雖已於昨(23)日完成解剖，但外界最關切的體內毒藥物反應結果，仍需等待一至兩週才能出爐。張文父母昨在警方陪同下低頭進入解剖室，而這份關鍵報告將是釐清兇嫌生前是否受藥物影響，或背後有無人指使的最後拼圖。

儘管初步勘驗已確認張文死因為高處墜落，但為了還原案發真相，後續的病理檢驗才是關鍵。由於完整的毒物及藥物分析報告耗時較長，檢方與法醫單位預計需花費一至兩週的時間進行精密化驗。這段等待期對於釐清案情至關重要，因為唯有透過科學數據，才能確認兇嫌生前體內是否殘留酒精、毒品，或是服用可能導致精神狀態解離的特定藥物。

法醫高大成分析，若最終化驗結果顯示張文體內無任何毒藥物反應，案情走向恐將指向極端的反社會人格，甚至不排除有幕後藏鏡人操控的可能。此外，高大成也指出，遺體的骨折部位會說話，若是頭部重創，通常意味著死意堅決的畏罪自殺；反之，若是腿部斷裂，則可能暗示死者在最後一刻仍存有逃生意圖。

回顧昨(23)日的解剖現場，氣氛相當凝重。台北地檢署檢察官率領法醫團隊，於下午2點30分準時展開長達2小時的解剖程序。張文的雙親提前半小時抵達，在警方層層戒護下低頭快步進入。為了確保偵查不公開並避免干擾，檢方與法醫在任務結束後，刻意選擇從另一側出口離開，避開現場守候的大批媒體，對解剖細節三緘其口，一切靜待科學報告說話。

