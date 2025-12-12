真神仙打架！聖誕老人、蜘蛛人、米奇瘋狂混戰，街頭大打出手。圖／翻自@nexta_tv

俄羅斯網友近日瘋傳一段影片，明顯可見一位「聖誕老人」、一位「蜘蛛人」和一位「米奇」，3人在街頭大打出手，乍看宛如「神仙打架」。

影片可見在俄羅斯一處路邊的草地，聖誕老人和蜘蛛人展開格鬥對打，然後還有一隻「米奇」也加入戰局，形成3位「神仙」混戰的奇怪畫面。至於這3人為何會起衝突，原因無法得知。

雖然網友們都知道，這3人應該是因應派對才裝扮成聖誕老人、蜘蛛人和米奇，但詭異的畫面與行動，仍然引起網友熱烈討論。網友們紛紛直呼：「聖誕老人也變成復仇者聯盟的一員？」、「我看不懂了！」、「是不是蜘蛛人不滿聖誕老人送的禮物？」、「對不起，我笑了。」、「果然是戰鬥民族！」

過去祕魯員警執行緝毒任務時，也曾「應景」故意扮成聖誕老人，假裝是在街坊做活動，發禮物給小朋友。待毒蟲失去戒心時，「聖誕老人員警」會藉故到毒蟲家敲門、發禮物，實際上是逮到機會就破門而入，一舉把毒蟲一網打盡。除了聖誕節，秘魯警方也會根據不同節日裝扮成相應角色，例如萬聖節就會大玩cosplay，讓毒蟲完全無法分辨，最後成功打垮毒窩。



