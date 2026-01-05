即時中心／林韋慈報導

委內瑞拉總統馬杜洛於1月3日遭美國抓捕後，流亡海外的反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González）於4日發布影片，聲稱自己才是「真正的總統」，並指出「篡奪權力」的馬杜洛終將面臨司法制裁。他同時要求立即無條件釋放所有反對派支持者，並呼籲委內瑞拉軍警「忠於憲法與人民」。





委內瑞拉於2024年7月舉行總統大選時，最知名反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）遭親政府的最高法院判決褫奪公權15年，反對派遂推派前外交官龔薩雷茲參選，成為候選人，也被外界普遍視為當選總統的最有力人選。當時民調顯示，龔薩雷茲支持度較馬杜洛高出至少35個百分點，但已執政12年的馬杜洛仍宣稱勝選，贏得第三個任期；馬查多則在2025年獲頒諾貝爾和平獎。

美國於3日逮捕馬杜洛後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任代理總統，並於今（5）日宣布將與美國展開合作。美國總統川普表示，若羅德里格斯「行事不當」，將付出比馬杜洛更嚴重的代價。

龔薩雷茲則在4日於X平台發表影片指出，馬杜洛下台是「重要一步，但還不夠」。他要求立即無條件釋放所有當年支持反對派的軍人與平民，強調這些人被馬杜洛政府視為「人質」，「只因他們思想不同、爭取權利或依法履行職責」。

龔薩雷茲呼籲：「身為委內瑞拉總統，我向國家武裝部隊及執法部門發出冷靜且明確的呼籲：你們的職責是執行人民在2024年7月28日授予的主權。我身為軍事統帥，提醒你們必須效忠憲法、效忠人民、效忠國家。」





快新聞／真總統？委國反對派龔薩雷茲呼籲「效忠憲法」 要求釋放人質

