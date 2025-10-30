真美子馬尾亮相太吸睛！為大谷翔平應援成道奇大嫂團焦點

道奇「大嫂團」，賽前依照慣例在Instagram上發布合照，成為另一個焦點。圖／翻攝自IG@ladodgerwives

洛杉磯道奇今（30）日在主場迎戰多倫多藍鳥，展開世界大賽第5戰。系列賽目前戰成2勝2敗，這場比賽關係到能否率先聽牌，道奇總教練Dave Roberts也祭出陣容變化，力求突破打線停滯的狀況。

本場比賽大谷翔平依舊擔任第一棒，但Roberts將Mookie Betts移至第三棒，並把捕手Will Smith安排在第二棒，調整打線節奏。面對關鍵一戰，Roberts也展現背水一戰的決心。

除了場上球員全力拚戰外，他們的家人也在場外應援。由球員妻子與伴侶組成的道奇「大嫂團」，賽前依照慣例在Instagram上發布合照，成為另一個焦點。

美國老牌雜誌《ON SI》特別報導指出，大谷翔平的愛妻真美子以全新造型吸引目光。真美子平時多半站在合照後排或角落，但這次位於最前排，身穿白色T恤，坐在Freddie Freeman的妻子Chelsea身旁，綁著馬尾微笑入鏡，氣質清新。

《ON SI》形容：「真美子以完美的應援造型展現對大谷的支持，並穿上特製的T恤。」



