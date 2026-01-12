真股王！信驊股價強勢攻破8000元大關 續寫台股新天價紀錄

信驊科技董事長林鴻明日前在法說會中釋出樂觀預期，今股價飛越8千元大關。（本刊資料照）

台股股王、全球遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）今（12日）再次展現強勁的成長動能。在買盤大舉湧入下，股價於盤中成功飛越8千元大關，一度觸及8,240元的新高點，單日勁揚575元，漲幅高達7.5%，不僅穩坐股王寶座，更持續刷新台股歷史最高價紀錄。

回顧信驊的驚人漲勢，該公司早在去年11月13日便已突破大立光2017年所創下的6,075元「天險」關卡。隨著半導體庫存回歸健康水位，加上AI伺服器需求持續爆炸性成長，信驊股價一路高歌猛進。若以半年前（2025年6月12日）的收盤價4,545元計算，當時買進1張的成本約454.5萬元，至今市值已增長超越8成，漲幅相當驚人。

營運表現是撐起天價股標的核心支柱。信驊去年全年合併營收達90.85億元，年增率超過4成，而去年第四季與12月營收也雙雙改寫歷史單季與單月新高。董事長林鴻明日前在法說會中釋出樂觀預期，指出受惠於AI伺服器與一般伺服器的雙重需求帶動，第一季財測已上修，且第二季訂單能見度持續提升。特別是雲端服務供應商（CSP）的ASIC專案預計於下半年放量，將成為推升後續成長的主要引擎。

目前市場對於信驊的後市看法相當正面，外資圈甚至已給出8,235元的目標價。信驊憑藉僅3.78億元的輕巧股本，結合高獲利成長優勢，在台股高價股族群中維持領先。與此同時，台股高價陣營也正經歷洗牌，股后緯穎穩守4,000元關卡，世芯-KY 緊隨其後位居第3，而探針卡大廠穎崴今站上3,500元後正積極追趕，與川湖等指標股共同構築台股的高價股梯隊。

